Austrálske štáty uvoľňujú obmedzenia tancovania

Sydney 24. februára (TASR) - Dva austrálske štáty uvoľnia od piatka obmedzenia tancovania vo vnútorných priestoroch a zmiernia aj ďalšie opatrenia proti koronavírusu, keďže už niekoľko týždňov nezaznamenali žiadne prípady ochorenia COVID-19. V stredu o tom informovala tlačová agentúra Reuters.



V štáte Nový Južný Wales (NSW) bude môcť tancovať na svadbách 30 ľudí a spoločne spievať vo vnútri tiež 30 ľudí, čo je nárast oproti súčasným piatim povoleným osobám. Domácnosti budú môcť mať namiesto 30 až 50 hostí.



Toto uvoľňovanie prichádza v situácii, keď štát, v ktorom žije tretina z 25 miliónov obyvateľov Austrálie, nezaznamenal žiadne lokálne prípady nákazy už 38. deň po sebe. Krajina zároveň v stredu vstúpila do tretieho dňa celoštátneho očkovania.



Obmedzenia sa od piatka 26. februára uvoľňujú aj v štáte Južná Austrália. Tancovanie bude teraz povolené v menších zariadeniach s kapacitou do 200 ľudí, pričom vo väčších priestoroch bude môcť tancovať naraz v určenej časti 50 osôb. Štát takisto ruší povinné testovanie pre návštevníkov z mesta Melbourne, ktoré bolo predtým ohniskom nákazy.



Hoci sa objavili prípady infekcie medzi občanmi vracajúcimi sa zo zahraničia, Austrália do veľkej miery zastavila miestny prenos koronavírusu - vďaka rýchlemu trasovaniu kontaktov, povinnému noseniu rúšok vo verejnej doprave a pružnému zavádzaniu lockdownov.



Ostrovná krajina zaznamenala od začiatku pandémie menej než 29.000 prípadov ochorenia covid a 909 úmrtí.



Počas celoštátneho očkovania došlo k niekoľkým prípadom nesprávneho dávkovania, napríklad keď dvom starším ľuďom neúmyselne vpichli štvornásobok odporúčanej dávky vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech.



"Oboch pacientov monitorujú a ani u jedného sa vôbec neprejavuje škodlivá reakcia, ale pripomína nám to, aké dôležité je dávať pozor," povedal novinárom v metropole Canberra minister zdravotníctva Greg Hunt.