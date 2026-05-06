Austrálski občania napojení na IS v Sýrii plánujú návrat domov
Sydney 6. mája (TASR) - Austrália v stredu informovala o avizovanom návrate 13 svojich občanov – členov austrálskych rodín, ktorí sa v Sýrii napojili na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Vláda im pri návrate neposkytne žiadnu asistenciu. Ak sa u niektorých z navrátilcov preukáže podozrenie z trestnej činnosti, budú po návrate zadržaní, informovala agentúra Reuters.
Minister vnútra Tony Burke objasnil, že možnosti štátu zabrániť návratu vlastných občanov sú veľmi obmedzené. Dodal, že vláda týmto ľuďom nijako nepomáha a ani nebude pomáhať. Rozhodnutie týchto rodín odísť do Sýrie a napojiť sa na IS označil za neprijateľné.
Podľa austrálskych úradov skupinu tvoria štyri ženy a deväť detí. Polícia a spravodajské služby sa na možné návraty takýchto osôb pripravujú už dlhšie. Federálna polícia uviedla, že niektorí z dospelých navrátilcov môžu byť po príchode zadržaní a vyšetrovaní. Deti budú zapojené do programov sociálnej reintegrácie a podpory.
Časť Austrálčaniek odišla do Sýrie v rokoch 2012-16, často za svojimi partnermi napojenými na IS. Po páde samozvaného „kalifátu“ v roku 2019 boli viaceré z nich zadržiavané v táboroch na severe Sýrie, kým niektoré sa už medzičasom vrátili domov.
Najznámejším z týchto zariadení je tábor al-Húl pri hranici s Irakom, kde boli sústredení príbuzní bojovníkov IS zajatých počas operácií proti skupine. Po zmenách bezpečnostnej situácie v roku 2026 zostáva v severovýchodnej Sýrii menej než tisíc rodín spojených s IS.
