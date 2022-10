Austrálski vojaci pomôžu v Británii pri výcviku ukrajinskej armády

Canberra 26. októbra (TASR) - Asi 70 príslušníkov Austrálskych obranných síl (ADF) bude v Británii pomáhať pri výcviku ukrajinských vojakov v rámci navýšenia pomoci Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Vláda austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho oznámila toto rozhodnutie v stredu, pričom zdôraznila, že príslušníci ADF nevstúpia na ukrajinské územie. Austrálska vláda okrem toho oznámila, že Kyjevu poskytne ďalších 30 obrnených vozidiel Bushmaster, čím celkový počet takýchto vozidiel prisľúbených Ukrajine od začiatku invázie stúpne na 90.



Príslušníci ADF odletia do Británie v januári, aby sa pripojili k Operácii Interflex. Ide o výcvik ukrajinských vojakov vrátane nováčikov na britskom území. Do medzinárodného programu sú okrem Británie a Austrálie zapojené aj Kanada, Fínsko, Švédsko či Nový Zéland.



Podľa Guardianu vláda v Canberre už celé mesiace naznačovala, že Austrália by sa mohla pripojiť k iným krajinám pri výcviku ukrajinských vojakov, no tento svoj zámer oficiálne potvrdila až teraz.