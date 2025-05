Austrálski voliči rozhodujú o novom parlamente a vláde

Sydney 3. mája (TASR) - V Austrálii sa v sobotu konajú parlamentné voľby. Prieskumy mierne favorizujú vládnucu stredoľavicovú Austrálsku stranu práce (ALP) premiéra Anthonyho Albaneseho pred Liberálno-národnou koalíciou (LNP) jeho konzervatívneho vyzývateľa Petra Duttona. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a Reuters.



Kľúčovou predvolebnou témou boli životné náklady a obaja lídri sľubujú zmiernenie finančného tlaku na voličov. Albanese chce posilniť zdravotníctvo a znížiť náklady na starostlivosť o deti, elektrinu i bývanie, pokým Dutton presadzuje nižšie dane a administratívnu záťaž, obmedzenie migrácie, zákrok proti kriminalite a zrušenie dlhodobého zákazu jadrovej energie.



Hoci sa oba hlavné strany v kampani zamerali na tieto otázky, prieskumy ukázali, že hlavnou témou pre voličov sa rýchlo stala celosvetová neistota súvisiaca s kolísavou diplomaciou amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho clami. Austrália je blízkym bezpečnostným spojencom USA, s ktorými má všeobecne obchodný deficit, no ani to ju neušetrilo od cla vo výške desať percent.



Voliči rozhodujú o všetkých 150 kreslách v dolnej komore parlamentu o 40 zo 76 kresiel v Senáte. Pre viac ako 18 miliónov ľudí v krajine je hlasovanie vo voľbách každé tri roky povinné. Možnosť odovzdať hlasy vopred využilo rekordných osem miliónov z nich.



Hlasovanie miestnosti uzavrú o 18.00 h miestneho času (10.00 h SELČ). Viaceré prieskumy naznačujú, že ALP bude možno musieť vytvoriť menšinovú vládu a rozhodujúce by mohli byť výsledky menších strán a nezávislých kandidátov.