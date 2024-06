Austrálsky a čínsky premiér hovorili, ako predísť vojenským incidentom

Canberra 17. júna (TASR) - Austrália a Čína podniknú kroky na zlepšenie vojenskej komunikácie, aby takto predchádzali incidentom, povedal v pondelok austrálsky premiér Anthony Albanese po stretnutí so svojím čínskym náprotivkom Li Čchiangom, ktorý je na návšteve Austrálie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Minulý mesiac čínska stíhačka vystrelila svetlice do letovej dráhy austrálskej vojenskej helikoptéry. Incident sa odohral v medzinárodnom priestore v Žltom mori. Išlo o druhú podobnú udalosť v priebehu pol roka, ktorá narušila zbližovanie medzi oboma krajinami po rokoch napätých vzťahov.



Austrálsky premiér povedal novinárom, že na rokovaní poukázal na "problematické záležitosti v Tichomorí". Podľa agentúry Reuters tým narážal na obavy Austrálie z čínskej vojenskej expanzie na tichomorských ostrovoch. Ďalšími témami podľa Albaneseho boli ľudské práva a ruská invázia na Ukrajinu. Spomenul aj prípad čínsko-austrálskeho spisovateľa Jang Cheng-ťüna obvineného zo špionáže, ktorého v Číne podmienečne odsúdili na trest smrti.



Rozhovor podľa Albanesa pomohol obom premiérom hlbšie si uvedomiť záujmy oboch krajín, pričom poznamenal, že Austrália a Čína majú vzájomne doplňujúce sa ekonomiky a spoločné záujmy v oblasti riešenia zmeny klímy.



"Sú tu aj rozdiely..., preto je úprimný dialóg taký dôležitý. Za Austráliu dôsledne vyzdvihujeme dôležitosť toho, aby tento región a aj svet žili v mieri, stabilite a prosperite, kde jednotlivé krajiny rešpektujú suverenitu iných a dodržiavajú medzinárodné právo," povedal Albanese.



Li označil rozhovor "za úprimný, hlboký a plodný", pri ktorom obaja predstavitelia dosiahli "vysokú úroveň zhody". Obe krajiny podľa neho rozšíria spoluprácu v oblasti energetiky a ťažobného priemyslu a Čína zahrnie Austráliu do svojho programu bezvízového styku.



"Obaja sme zdôraznili dôležitosť udržiavania komunikácie a koordinácie s cieľom spoločne chrániť mier a prosperitu v regióne i mimo neho," oznámil Li.



Premiéri ešte v pondelok absolvujú stretnutie s podnikateľskými lídrami v štáte Západná Austrália.