Austrálsky expremiér vyzval na zmenu vzťahov s britskou monarchiou

Britský princ Harry (vľavo) a jeho americká manželka Meghan Markleová počas rozhovoru s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou, ktorý v USA odvysielali v nedeľu večer 7. marca 2021. Foto: TASR/AP

Sydney 9. marca (TASR) - Bývalý austrálsky premiér Malcolm Turnbull v utorok vyhlásil, že televízne interview s princom Harrym a jeho manželkou Meghan posilnilo jeho argumenty, že je lepšie prerušiť ústavné zväzky Austrálie s britským kráľovstvom. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Turnbull sa stretol s dvojicou v apríli 2018, štyri mesiace pred tým, ako ho po vnútornom politickom boji vystriedal v úrade Scott Morrison.uviedol Turnbull pre mediálnu spoločnosť ABC (Australian Broadcasting Corporation).položil otázku Turnbull.Britský monarcha je zároveň aj hlavou štátu v Austrálii, ktorá je súčasťou britského Spoločenstva národov.Turnbull bol popredným obhajcom myšlienky, aby si Austrália vyberala za svoju hlavu štátu austrálskeho občana. Návrh presadzoval, keď bol v rokoch 1993 až 2000 predsedom Austrálskeho republikánskeho hnutia.Referendum v roku 1999 o tom, aby sa Austrália stala republikou, sa skončilo neúspešne - napriek prieskumom verejnej mienky, v ktorých väčšina Austrálčanov zastávala názor, že ich krajina by mala mať austrálsku hlavu štátu.Mnohí obhajcovia austrálskej republiky si želajú systém ako v USA, kde si prezidenta vyberajú občania v ľudových voľbách a nemá iba reprezentatívnu úlohu, ako sa to navrhovalo v roku 1999.Premiéra Morrisona sa na utorkovej tlačovej konferencii nepýtali na interview manželov z britskej kráľovskej rodiny.Harry a Meghan vo februári oznámili, že sa definitívne nevrátia k plneniu svojich povinností členov britskej kráľovskej rodiny.Obaja dali teraz rozhovor americkej moderátorke Oprah Winfreyovej, ktorý v USA odvysielali v nedeľu večer. Veľký rozruch spôsobili okrem iného slová Meghan, vojvodkyne zo Sussexu, ktorá obvinila členov kráľovskej rodiny z rasizmu. Podľa vlastných slov mala Meghan v ťažkých časoch v kráľovskej rodine dokonca myšlienky na samovraždu. Dodala aj to, že kráľovská rodina jej uprela pomoc v oblasti duševného zdravia.