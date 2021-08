Austrálsky farmár si svoju nebohú tetu uctil netradičným spôsobom

Canberra 26. augusta (TASR) - Austrálsky farmár nemohol ísť pre pandemické obmedzenia na pohreb svojej tety, a tak je vzdal poctu novým, neobvyklým spôsobom: desiatky oviec rozmiestnil do tvaru srdca. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Dronom nakrútené video ťarchavých oviec prežúvajúcich zrná jačmeňa vo výbehu, ktoré nevedomky vyjadrovali city Bena Jacksona k jeho milovanej tete Deb, si tento týždeň mohli pozrieť smútoční hostia na pohrebe v meste Brisbane v austrálskom štáte Queensland.



Jackson bol v tom čase uviaznutý na druhej strane hraníc na svojej farme v obci Guyra v štáte Nový Južný Wales, asi 430 kilometrov od miesta pohrebu.



"Urobil som niekoľko pokusov, kým sa to podarilo... a konečný výsledok vidíte. Bolo to najlepšie srdce, aké som vedel spraviť," povedal vo štvrtok Jackson.



Farmár začal experimentovať s vytváraním obrazcov s ovcami, aby sa zbavil jednotvárneho stresu z ručného kŕmenia hospodárskych zvierat počas ničivého sucha, ktoré postihlo väčšinu Austrálie práve v prvých mesiacoch pandémie koronavírusu.



Zistil, že keď vytvára názvy svojich obľúbených hudobných skupín zrnami vysypávanými zo zadnej časti svojho nákladného vozidla, stádo zaujme približne ten istý tvar a vydrží tak niekoľko minút.



"To mi určite počas sucha dvíhalo náladu," uviedol Jackson.



"Toto srdce, ktoré som urobil pre svoju tetušku, na ľudí v Austrálii dosť zaúčinkovalo," povedal a myslel tým emotívne reakcie na sociálnych sieťach. "Možno všetci sa potrebujeme vrúcne virtuálne objať," doplnil.



Jackson tiež povedal, že mal šťastie, že mu na farme vôbec ostalo nejaké zrno, pretože po tohtoročnom suchu prišla pohroma v podobe záplavy myší.



Teraz pokračuje v dokrmovaní ťarchavých oviec zrnom, ktoré im zlepšuje zdravotný stav pred pôrodom.