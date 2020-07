Austrálsky Melbourne zavádza povinné nosenie rúšok

Melbourne 19. júla (TASR) - Druhé najväčšie austrálske mesto Melbourne zavedie povinné nosenie rúšok na verejnosti, oznámili v nedeľu tamojšie úrady, ktoré zintenzívňujú snahy o zastavenie šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



Austrálsky štát Viktória, ktorého hlavným mestom je Melbourne, má aktuálne takmer 3000 aktívnych prípadov ochorenia COVID-19. V nedeľu tam oznámili ďalších 363 infikovaných napriek obmedzeniam pohybu platným už desať dní.



Premiér tohto štátu Daniel Andrews oznámil, že od polnoci zo stredy na štvrtok bude viac než päť miliónov ľudí v Melbourne a susednom okrese Mitchell musieť nosiť vo verejných priestoroch rúško alebo inú ochranu tváre.



"Väčšina z nás by neodišla z domu bez svojich kľúčov, bez mobilného telefónu," povedal Andrews na tlačovej konferencii. "Nebudete môcť odísť z domu bez vášho rúška a budete ho nosiť tam, kde je to absolútne nevyhnutné na zastavenie šírenia tohto vírusu."



Pokutu za nedodržanie nového predpisu stanovili na 200 austrálskych dolárov (122 eur), hoci Andrews zdôraznil, že v prípade aktivít ako je beh či pobyt na brehu rieky bude uplatňované rozhodovanie na základe "zdravého rozumu".



Týmto rozhodnutím sa Melbourne stane prvým miestom v Austrálii, kde nariadili povinné zakrývanie tváre.



Nosenie rúšok nie je v Austrálii bežné a dosiaľ nebolo súčasťou reakcie krajiny na koronavírusovú pandémiu, približuje AFP.



Iné austrálske štáty a teritóriá uzavreli svoje hranice pre ľudí z Viktórie v snahe zastaviť šírenie koronavírusu, keďže väčšina regiónov krajiny už niekoľko týždňov nehlásila žiadne nové prípady nákazy.



Koronavírus sa však dostal do Sydney, najväčšieho austrálskeho mesta, kde v uplynulých dňoch stúpol počet prípadov miestneho prenosu COVID-19.



Austrália zaznamenala od začiatku pandémie celkovo takmer 12.000 prípadov nákazy a 122 úmrtí v dôsledku koronavírusovej choroby.