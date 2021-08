Austrálsky Nový Južný Wales opäť hlási rekordný počet novoinfikovaných

Sydney 18. augusta (TASR) - Najľudnatejší štát Austrálie Nový Južný Wales zaznamenal v stredu 633 nových prípadov lokálneho prenosu koronavírusu, čo je najviac od začiatku pandémie. Informovala o tom agentúra DPA.



Premiérka Nového Južného Walesu Gladys Berejiklianová tiež potvrdila tri nové úmrtia za posledných 24 hodín v spojitosti s touto nákazou, čím sa počet obetí pandémie v Novom Južnom Walese zvýšil na 116. Zo 633 novoinfikovaných zaznamenali podľa agentúry Reuters 545 prípadov v metropole tohto austrálskeho zväzového štátu, ktorou je Sydney.



"Ešte sme nevideli to najhoršie a spôsob, ako tomu zabrániť, je, aby všetci zostali doma," povedala podľa agentúry Reuters Berejiklianová.



Ako uvádza DPA, v Sydney platí na obdobie siedmich týždňov zákaz vychádzania z domu, pričom úrady neskôr ohlásili rozšírenie lockdownu aj na ostatné regióny v Novom Južnom Walese, ktorý platí od 14. do 22. augusta. Dôvodom je nákazlivejší koronavírusový variant delta.



Obmedzenia sú vyhlásené aj v druhom najväčšom austrálskom meste Melbourne i v hlavnom meste Canberra, v ktorom od štvrtkového popoludnia zaviedli sedemdňový lockdown po objavení jediného pozitívneho prípadu nákazy novým druhom koronavírusu v rámci komunity po vyše roku. V Melbourne zaviedli začiatkom mesiaca v poradí šiesty lockdown od začiatku pandémie, ktorý v pondelok predĺžili najmenej do 2. septembra.



Austrália od vlaňajška pomocou mimoriadne prísnych opatrení vrátane uzatvorenia hraníc pomerne úspešne zvládala boj proti pandémii, avšak momentálne čelí zhoršeniu situácie vzhľadom na šírenie nebezpečnejšieho koronavírusového variantu delta. V tejto 25-miliónovej krajine doposiaľ zaznamenali zhruba 40.000 prípadov nákazy; v spojitosti s ochorením COVID-19 tam zomrelo viac ako 960 ľudí. Austrália však v porovnaní s inými vyspelými krajinami výrazne zaostáva v očkovaní.