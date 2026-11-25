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Austrálsky parlament schválil návrh zákona o bezpečnosti na internete
Zákon vyžaduje od veľkých technologických spoločností, aby proaktívne znižovali riziko ujmy ešte predtým, než k nej dôjde.
Autor TASR
Canberra 25. novembra (TASR) - Austrálsky parlament v stredu schválil návrh zákona o bezpečnosti na internete, na základe ktorého by technologickým gigantom mohli hroziť pokuty v hodnote miliárd dolárov, pokiaľ nezabránia predvídateľným ujmám v online priestore. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.
Zákon vyžaduje od veľkých technologických spoločností, aby proaktívne znižovali riziko ujmy ešte predtým, než k nej dôjde. V opačnom prípade budú čeliť pokutám až do výšky piatich percent zo svojich celosvetových tržieb. Spojené štáty a austrálska opozícia vystríhali, že táto legislatíva povedie k cenzúre legálneho prejavu.
Zákon zakazuje napríklad obsah, ktorý „podnecuje alebo podporuje nepriateľské postoje voči ženám či rodovej rovnosti“ alebo „glorifikuje zločin alebo nabáda k nebezpečným kúskom či praktikám, ktoré môžu spôsobiť vážnu ujmu“. Odporcovia zákona kritizovali nejasný výklad toho, čo možno označiť za škodlivý obsah a čo nie.
Ministerka komunikácií Anika Wellsová reformu prirovnala k zavedeniu povinných bezpečnostných pásov, jednotného balenia cigariet či reforme v oblasti strelných zbraní. „Veľké technologické spoločnosti už nemôžu žiť v žiadnych ilúziách - sú zodpovedné za bezpečnosť Austrálčanov na svojich platformách a ak si túto povinnosť nesplnia, budeme ich brať na zodpovednosť,“ uviedla.
Agentúra Reuters pripomína, že Austrália sa vlani stala prvou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov. Plánuje tiež pre veľké internetové spoločnosti zaviesť povinnosť platiť licenčné poplatky za spravodajský obsah, čím by sa kompenzovali médiá.
Zákon vyžaduje od veľkých technologických spoločností, aby proaktívne znižovali riziko ujmy ešte predtým, než k nej dôjde. V opačnom prípade budú čeliť pokutám až do výšky piatich percent zo svojich celosvetových tržieb. Spojené štáty a austrálska opozícia vystríhali, že táto legislatíva povedie k cenzúre legálneho prejavu.
Zákon zakazuje napríklad obsah, ktorý „podnecuje alebo podporuje nepriateľské postoje voči ženám či rodovej rovnosti“ alebo „glorifikuje zločin alebo nabáda k nebezpečným kúskom či praktikám, ktoré môžu spôsobiť vážnu ujmu“. Odporcovia zákona kritizovali nejasný výklad toho, čo možno označiť za škodlivý obsah a čo nie.
Ministerka komunikácií Anika Wellsová reformu prirovnala k zavedeniu povinných bezpečnostných pásov, jednotného balenia cigariet či reforme v oblasti strelných zbraní. „Veľké technologické spoločnosti už nemôžu žiť v žiadnych ilúziách - sú zodpovedné za bezpečnosť Austrálčanov na svojich platformách a ak si túto povinnosť nesplnia, budeme ich brať na zodpovednosť,“ uviedla.
Agentúra Reuters pripomína, že Austrália sa vlani stala prvou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete pre osoby mladšie ako 16 rokov. Plánuje tiež pre veľké internetové spoločnosti zaviesť povinnosť platiť licenčné poplatky za spravodajský obsah, čím by sa kompenzovali médiá.