Austrálsky premiér Albanese chce slobodný a nerušený obchod s Čínou

Peking 7. novembra (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v utorok vyzve na obnovenie slobodného a nerušeného obchodu s Čínou. Vyhlásil to pred stretnutím s čínskym náprotivkom Li Čchiangom v Pekingu. Krajiny zároveň obnovia pravidelné ročné schôdzky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Albanese naznačil, že klimatická zmena, potravinová bezpečnosť či medzinárodný boj so zločinom sú oblasti, v ktorých môžu Austrália a Čína spolupracovať.



Oba štáty by podľa neho mali diskutovať o spôsoboch, akými tvoriť regionálny a svetový poriadok, ktorý je mierumilovný, stabilný a prosperujúci a v ktorom krajiny rešpektujú suverenitu a plnia si svoje povinnosti podľa humanitárneho práva a dohôd.



Austrálsky premiér poukázal aj na geostrategické súťaženie, ktoré sa podľa neho musí riešiť prostredníctvom dialógu a porozumenia. Podľa agentúry AP tým zrejme odkazoval na zvýšené napätie medzi Čínou a Spojenými štátmi, kľúčovým spojencom Austrálie.



Albanese vyjadril presvedčenie, že Canberra i Peking môžu rozvíjať vzťahy a zároveň presadzovať svoje záujmy, ak sa rozumne vysporiadajú s rozdielmi medzi svojimi krajinami.



Austrálsky rezort diplomacie citoval čínskeho premiéra Čchianga, ktorý uznal, že ľudia chcú vidieť zlepšenie v austrálsko-čínskych vzťahoch. "Dúfame teda, že budeme pokračovať v práci rovnakým smerom a udržíme tento pozitívny moment, ktorému sa teraz tešíme," uviedol Čchiang.



Albanese v utorok ukončí štvordňovú návštevu Číny, počas ktorej sa stretol aj s prezidentom Si Ťin-pchingom. Ide o prvú takúto návštevu austrálskeho lídra za posledných sedem rokov. Obe krajiny sa snažia pozdvihnúť narušené vzťahy po diplomatickom spore, ktorý ovplyvnil obchod v hodnote miliárd dolárov.



Dialóg medzi Canberrou a Pekingom sa pozastavil v roku 2020, keď Čína uvalila sankcie na dovoz viacerých austrálskych tovarov v reakcii na výzvu Austrálie na nezávislé vyšetrenie pôvodu pandémie ochorenia COVID-19.



Napätie medzi oboma krajinami sa zmiernilo, keď sa v Austrálii vlani dostala k moci Albaneseho Austrálska strana práce (ALP). Peking nedávno čiastočne uvoľnil sankcie na dovoz austrálskych tovarov, Canberra však žiada aj ďalšie zrušenie obmedzení.