Austrálsky premiér avizoval uvoľnenie prísnych cestovných reštrikcií

Sydney 27. septembra (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison očakáva, že jeho krajina ešte tento rok uvoľní prísne karanténne opatrenia pre príchodzích zo zahraničia. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.Austrálska vláda podľa agentúry AP odsúhlasila uvoľnenie protipandemických opatrení týkajúcich sa ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, ak bude v krajine úplne zaočkovaných 80 percent obyvateľov starších ako 16 rokov.Podľa Morrisona tieto kroky umožnia Austrálčanom vycestovať do zahraničia a plne zaočkovaným občanom a osobám s trvalým pobytom bezproblémový návrat do vlasti.povedal Morrison pre americkú spravodajskú stanicu CBS News.V Novom Južnom Walese - pandémiou najpostihnutejšom austrálskom štáte - zaznamenali v pondelok 787 novoinfikovaných a 12 úmrtí. Podľa premiérky tohto najľudnatejšieho austrálskeho štátu Gladys Berejiklianovej tam bude do konca novembra plne zaočkovaných viac ako 90 percent ľudí z cieľovej skupiny obyvateľov.V meste Sydney, ktoré je metropolou Nového Južného Walesu, ukončia podľa Berejiklianovej lockdown 11. októbra po tom, ako tam bude plne zaočkovaných 70 percent populácie. Ako uvádza agentúra AP, 1. decembra by tam protipandemické opatrenia mali uvoľniť aj pre nezaočkovaných občanov.Podľa agentúry AP majú v Novom Južnom Walese najrýchlejšie tempo očkovania po Teritóriu austrálskeho hlavného mesta, ktoré zahŕňa Canberru a jej najbližšie okolie.Austrália v súčasnosti bojuje s treťou vlnou pandémie vyvolanou nákazlivejším koronavírusovým variantom delta, pre ktorú zaviedli lockdown v najväčších austrálskych mestách Sydney a Melbourne, ako aj v hlavnom meste Canberra. Tieto opatrenia ovplyvnili životy viac ako 25 miliónov ľudí, píše agentúra Reuters.Prísny lockdown a rozhodnutie uzatvoriť na dva týždne staveniská pre šírenie koronavírusu medzi stavebnými robotníkmi vyvolali niekoľkodňové protesty v druhom najväčšom meste krajiny Melbourne. Protesty tam viedli k zatknutiu niekoľkých desiatok ľudí.