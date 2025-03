Austrálsky premiér: Clá USA na dovoz ocele sú úplne neopodstatnené

Canberra 12. marca (TASR) - Americké clá na dovoz austrálskej ocele a hliníka sú "úplne neopodstatnené", uviedol v stredu austrálsky premiér Anthony Albanese. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Toto nie je akt priateľstva," povedal Albanese novinárom po tom, čo Biely dom vylúčil možnosť udeliť Austrálii výnimku z 25-percentných ciel na dovoz ocele a hliníka. "Úplne zjavne to nie je pozitívny krok v našom vzťahu. Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zasiahnuť Austráliu ako blízkeho spojenca bolo úplne neopodstatnené," dodal.



"Je to v rozpore s podstatou vzťahu našich dvoch krajín podporujúcich priateľstvo. Priatelia potrebujú konať takým spôsobom, ktorý bude u našich obyvateľov posilňovať skutočnosť, že sme priatelia," pokračoval.



Albanese po februárovom telefonáte s Trumpom naznačil, že by Austrália mohla byť jednou z krajín, ktorá dostane na clá výnimku. Napriek nepriaznivej situácii však premiér vylúčil odvetné opatrenia.



"Clá a stupňujúce sa obchodné napätie sú formou hospodárskeho sebapoškodzovania a receptom na pomalší rast a vyššiu infláciu," dodal.



Americká administratíva pre austrálske média uviedla, že možnosť udelenia výnimky už neprichádza do úvahy. "Uvažoval o tom a rozhodol sa proti," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.