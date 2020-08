Austrália je ochotná repatriovať z Nového Zélandu teroristu Tarranta

Sydney 28. augusta (TASR) - Austrália je otvorená myšlienke repatriácie teroristu Brentona Tarranta z Nového Zélandu, aby si doživotný trest za masaker spáchaný v mešite v meste Christchurch odpykal vo vlasti.



Oznámil to v piatok austrálsky premiér Scott Morrison, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Tarranta (29), belošského rasistu, vo štvrtok odsúdili na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia za vlaňajšie útoky na dve mešity, pri ktorých zavraždil 51 moslimských veriacich.



Krátko po vynesení verdiktu novozélandský vicepremiér Winston Peters uviedol, že Tarrant by mal byť premiestnený do austrálskeho väzenského systému.



Morrison dodal, že žiadosť o presun Tarranta zatiaľ nedostal, ale podľa vlastných slov je pripravený rokovať o tejto možnosti so svojou novozélandskou mocenskou kolegyňou Jacindou Ardernovou.



"Takéto rozhodnutia majú očividne mnoho dôsledkov. Budem o tom hovoriť s premiérkou Nového Zélandu," vyhlásil Morrison s tým, že priania preživších a pozostalých budú prvoradé pri akomkoľvek rozhodnutí o Tarrantovej budúcnosti.



Tarrant, bývalý inštruktor telocviku z mesta Grafton v austrálskom štáte Nový Južný Wales, sa presťahoval na Nový Zéland v roku 2017 a okamžite začal plánovať teroristický útok na tamojšiu moslimskú komunitu.



Vo vládnych dokumentoch sa uvádza, že náklady na väznenie Tarranta sú približne 4900 novozélandských dolárov (2753 eur) na deň, pričom náklady na bežného väzňa sú 302 novozélandských dolárov (170 eur).



V daných dokumentoch sa ďalej píše, že s väzneným teroristom zrejme budú spojené rozličné požiadavky a riziká, s akými Nový Zéland dosiaľ nemal nijaké skúsenosti.



Doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia bol v tejto oceánskej krajine udelený po prvý raz v jej dejinách.



Tarrant bude z bezpečnostných dôvodov pravdepodobne umiestnený v izolácii v jedinej novozélandskej väznici v maximálnym strážením v meste Auckland, kde 80 percent odsúdených tvoria domorodí Maoriovia alebo obyvatelia tichomorských ostrovov.