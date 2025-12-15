< sekcia Zahraničie
Austrálsky premiér navrhne po streľbe prísnejšie zákony o zbraniach
Albanese povedal, že je čas zvážiť, či je potrebné opäť sprísniť zákony o zbraniach v krajine.
Autor TASR
Sydney 15. decembra (TASR) — Austrálsky premiér v pondelok v súvislosti s hromadnou streľbou na pláži v Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka), ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych, uviedol, že navrhne prijatie prísnejších zákonov o zbraniach. TASR o tom informuje s odvolaním sa na svetové agentúry.
Albanese povedal, že je čas zvážiť, či je potrebné opäť sprísniť zákony o zbraniach v krajine. „Určite som za to,“ konštatoval.
Navrhované obmedzenia sa budú týkať aj počtu strelných zbraní, ktoré môže vlastniť jedna osoba. Masaker totiž spáchal 50-ročný otec so svojím 24-ročným synom, pričom otec mal časovo neobmedzené povolenie na držanie šiestich strelných zbraní, o ktorých sa predpokladá, že boli použité pri streľbe.
„Vláda je pripravená podniknúť všetky potrebné kroky. Súčasťou toho je aj potreba prísnejších zákonov o zbraniach,“ povedal Albanese na tlačovej konferencii.
„Životné podmienky ľudí sa môžu meniť. Ľudia sa môžu v priebehu času radikalizovať. Licencie by nemali byť trvalé,“ dodal.
Svoje návrhy prednesie na popoludňajšom rokovaní vlády s premiérmi jednotlivých štátov.
Masové streľby sú v Austrálii zriedkavé od roku 1996, keď osamelý strelec zabil v turistami vyhľadávanom meste Port Arthur 35 ľudí. Takzvaný Masaker v Port Arthure viedol k rozsiahlym reformám, ktoré boli dlho považované za vzor na celom svete. Ich súčasťou bolo spätné odkúpenie zbraní, národný register strelných zbraní a prísnejšie postihy vlastníctva poloautomatických zbraní.
Pri streľbe v Sydney bolo v nemocniciach hospitalizovaných najmenej 38 ľudí. Medzi doteraz identifikovanými zabitými je aj desaťročné dievča, bývalý policajt, rabín a osoba, ktorá prežila holokaust.
Šestnástou obeťou je starší zo strelcov, ktorého zneškodnila polícia. Jeho syn je s vážnymi zraneniami v nemocnici.
O strelcoch zatiaľ nebolo zverejnených veľa podrobností. Austrálsky minister vnútra Tony Burke na tlačovej konferencii uviedol, že otec Sajíd Akram prišiel do Austrálie v roku 1998 na študentské vízum. Jeho syn, médiami identifikovaný ako Naveed Akram, sa narodil v Austrálii.
Premiér Albanese potvrdil, že Naveed Akram sa prvýkrát dostal do pozornosti ASIO v októbri 2019 a bol vyšetrovaný šesť mesiacov, pretože udržiaval problematické kontakty a prejavoval určité „úmysly“, ktoré bolo potrebné preveriť. Nakoniec sa dospelo k záveru, že nepredstavuje trvalú hrozbu.
Televízia ABC News s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala, že vo vozidle, ktorým Akramovci prišli k pláži, sa našli dve vlajky Islamského štátu.
Masová streľba v Sydney šokovala a znepokojila Austrálčanov a vyvolala otázky, či politici urobili dosť pre potlačenie rastúceho antisemitizmu.
„Myslím si, že federálna vláda urobila niekoľko chybných krokov v oblasti antisemitizmu,“ povedal podľa agentúry AP Alex Ryvchin, hovorca Executive Council of Australian Jewry (ECAJ), organizácie zastrešujúcej viac ako 200 židovských organizácií v Austrálii. „Myslím si, že keď dôjde k útoku, aký sme videli včera, prvoradou a základnou povinnosťou vlády je ochrana jej občanov, takže došlo k obrovskému zlyhaniu,“ dodal.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii obvinil austrálsku vládu z podnecovania antisemitizmu tým, že uznala existenciu samostatnej Palestíny.
