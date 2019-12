Austrálsky premiér odmietol kritiku svojej klimatickej politiky

Canberra 12. decembra (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison obraňoval vo štvrtok klimatickú politiku svojej vlády. Reagoval tak na kritiku, ktorej on i jeho vláda čelia v súvislosti s lesnými požiarmi zúriacimi na východe Austrálie, napísala agentúra DPA.



Morrison zdôraznil, že neexistuje nijaká priama spojitosť medzi týmito požiarmi a jeho klimatickou politikou. Požiare v oblasti austrálskeho buša, ktoré od októbra postihli už vyše 2,7 milióna hektárov pôdy, podľa neho vznikajú najmä v dôsledku sucha.



"Vieme tiež, že existuje množstvo faktorov, ktoré s týmito požiarmi súvisia... Klimatická zmena spolu s ďalšími mnohými faktormi prispievajú k tomu, čo sa dnes deje," povedal Morrison novinárom v Melbourne. Dodal však, že klimatická zmena je celosvetovou výzvou. "Austrália zohráva v rámci tejto globálnej výzvy svoju úlohu," uviedol.



Austrálsky premiér sa takto vyjadril len deň po tom, ako v Sydney demonštrovali desaťtisíce ľudí, ktorí jeho konzervatívnu vládu žiadali o prijatie bezodkladných a účinných opatrení na boj s klimatickou zmenou.



Sydney sužuje v ostatných týždňoch dymová clona zapríčinená lesnými požiarmi. Jedovatý dym spôsobuje obyvateľom najväčšieho austrálskeho mesta problémy s dýchaním, pričom pohotovostné oddelenia v tamojších nemocniciach navštívilo v uplynulom týždni o 25 percent ľudí viac než obvykle. Zhruba o 30 percent oproti normálu sa v tomto čase zvýšil aj počet ľudí, ktorí si privolali záchranku.



Premiér Morrison, ktorý je neochvejným zástancom ťažby uhlia, sa odmietol zapojiť o diskusie o dôsledkoch klimatickej zmeny, ktorá podľa austrálskych vedcov významne zvyšuje riziko prepuknutia takýchto požiarov ako aj ich intenzitu a dĺžku trvania.



Morrison však tvrdí, že spájanie požiarov s klimatickou politikou vlády je zavádzajúce. "Potrebujeme znížiť emisie a to sa nám darí dosahovať. Ani tento úspech však nemožno priamo spájať so znižovaním či zvyšovaním rizika vzniku požiarov v Austrálii, pretože klimatická zmena, to je celosvetový fenomén," povedal.



Morrison ešte dodal, že on ako človek, ktorý sa narodil a celý život prežil v Sydney rozumie tomu, aký znepokojujúci je pre tamojších obyvateľov dym spôsobený požiarmi. Ubezpečil však, že celá krajina spája svoje sily, aby čelila problému lesných požiarov.