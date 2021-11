Austrálsky premiér poprel, že by klamal o nákupe francúzskych ponoriek

Sydney 12. novembra (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison v piatok poprel, že by bol niekedy verejne klamal. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pritom nedávno Morrisona obvinil, že nehovoril pravdu v súvislosti so zrušením mnohomiliardového kontraktu na nákup francúzskych ponoriek. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nemyslím si, že by sa to niekedy stalo, nie, nie," odpovedal Morrison v rozhovore pre miestnu rozhlasovú stanicu 3AW na otázku, či niekedy počas svojho pôsobenia vo verejnom živote klamal.



Macron podľa vlastných slov až na poslednú chvíľu zistil, že Austrália so Spojenými štátmi a Britániou tajne vyrokovala dohodu o kúpe ponoriek s jadrovým pohonom. Na otázku austrálskych novinárov na novembrovom summite G20 v Ríme, či si myslí, že mu Morrison o spomínanom kontrakte klamal, Macron odpovedal: "Nemyslím si to. Ja to viem."



Podľa agentúry Reuters sa Canberra o zrušení kontraktu nepokúsila Paríž informovať až do dňa, keď austrálska strana v septembri verejne oznámila dosiahnutie dohody so Spojenými štátmi a Britániou.



Olej do ohňa v tomto spore prilial aj bývalý austrálsky premiér Malcolm Turnbull, ktorý Morrisonovu pravdovravnosť spochybnil a uviedol, že tento politik má povesť klamára, píše AFP.



Austrália v septembri podpísala bezpečnostný pakt AUKUS s Britániou a USA, zahŕňajúci vzájomnú výmenu spravodajských informácií. Austrália vďaka tomuto paktu získa prístup k tajným technológiám, ktoré jej umožnia vyrobiť vlastné ponorky na jadrový pohon.



V dôsledku toho Austrália zrušila zmluvu na nákup naftových ponoriek, ktorú pred piatimi rokmi uzavrela s francúzskou firmou Naval Group. Skutočnosť, že sa Paríž o zrušení zmluvy v hodnote 31 miliárd eur dozvedel iba niekoľko hodín pred zverejnením paktu, viedla jeho k diplomatickej roztržke s Washingtonom, Canberrou a Londýnom.