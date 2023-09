Austrálsky premiér prijal pozvanie na návštevu Číny

Jakarta 7. septembra (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese vo štvrtok oznámil, že tento rok navštívi Čínu. Pôjde o prvú návštevu austrálskeho premiéra v Číne od roku 2016, informovala agentúra AFP, od ktorej TASR správu prevzala.



Albanese svoju cestu do Číny potvrdil po stretnutí s čínskym premiérom Li Čchiangom v indonézskej metropole Jakarta. Canberra a Peking tak naznačili zlepšenie vzájomných vzťahov po rokoch sporov v politických a ekonomických otázkach vrátane čínskych sankcií na dovoz austrálskych tovarov.



"Potvrdil som pozvanie od prezidenta Si Ťin-pchinga... Čínu navštívim koncom tohto roka v čase, ktorý bude vyhovovať obom stranám," povedal austrálsky premiér.



Albanese označil rozhovor so svojím čínskym náprotivkom ako "konštruktívny a pozitívny". "Bolo to dôležité stretnutie. Povedal som premiérovi Limu, že musíme pokračovať v spolupráci tam, kde môžeme, nesúhlasiť tam, kde musíme, a angažovať sa v našom národnom záujme," zhodnotil. Dodal, že obe krajiny potrebujú viac dialógu na zlepšenie vzťahov.



Dialóg medzi Canberrou a Pekingom bol pozastavený v roku 2020, keď Čína uvalila sankcie na dovoz viacerých austrálskych tovarov v reakcii na výzvu Austrálie na nezávislé vyšetrenie pôvodu pandémie ochorenia COVID-19, píše agentúra Reuters.



Napätie medzi oboma krajinami sa zmiernilo, keď sa v Austrálii vlani dostala k moci Albaneseho Austrálska strana práce (ALP). Peking nedávno čiastočne uvoľnil sankcie na dovoz austrálskych tovarov, Canberra však žiada aj ďalšie zrušenie obmedzení.