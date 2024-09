Austrálsky premiér pripomenul Muskovi zodpovednosť sociálnych médií

Sydney 14. septembra (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v sobotu kritizoval miliardára a magnáta v oblasti technológií Elona Muska, ktorý jeho vládu označil za "fašistov", pretože prišla s návrhmi zákonov na pokutovanie sociálnych médií za šírenie dezinformácií. Informovala o tom agentúra AFP, ktorej správu prináša TASR.



Austrália začiatkom tohto týždňa predstavila zákon o boji proti dezinformáciám, ktorý za porušenie povinností v oblasti bezpečnosti v online priestore navrhuje aj udeľovanie pokút technologickým gigantom, a to až do výšky piatich percent ich ročného obratu-



"Fašisti," napísal v reakcii na to Musk vo štvrtok na svojej sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.



Albanese však v sobotu Muskovi pripomenul, že sociálne médiá "nesú spoločenskú zodpovednosť". Dodal, že ak tomu Musk nerozumie, hovorí to viac o ňom ako o austrálskej vláde.



Výmena názorov medzi Muskom a austrálskymi predstaviteľmi je poslednou v dlhotrvajúcom spore s austrálskou vládou o regulácii sociálnych médií.



Austrálska vláda momentálne zvažuje viacero nových opatrení, ktoré by spoločnostiam pôsobiacim v oblasti sociálnych médií umožnili prevziať väčšiu zodpovednosť za obsah na svojich platformách – vrátane zákazu ich používania pre osoby mladšie ako 16 rokov.



Musk, ktorý sa označuje za "absolutistu slobody prejavu", sa dostal do konfliktu s politikmi a aktivistami pre digitálne práva na celom svete, vrátane Európskej únie. V Brazílii bola sieť X fakticky suspendovaná po tom, čo ignorovala sériu súdnych príkazov. Musk na to zareagoval tým, že sudcu označil za diktátora hrajúceho sa za sudcu.