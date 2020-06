Austrálsky premiér sa ospravedlnil za výrok popierajúci otroctvo

Canberra 12. júna (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison sa verejne ospravedlnil po vlne kritiky na svoju adresu za výrok, že "v Austrálii nebolo otroctvo". Informuje o tom agentúra DPA.



"Nemal som v úmysle niekoho tým uraziť - ak sa tak však stalo, hlboko to ľutujem a ospravedlňujem sa za to," povedal Morrison v piatok na tlačovej konferencii.



Morrisonov komentár o otroctve prišiel vo chvíli, keď dostal otázku týkajúcu sa možného odstránenia sôch objaviteľov, medzi inými napríklad pomníkov kapitána Jamesa Cooka, ktorý sa doplavil k východnému pobrežiu Austrálie a v roku 1770 toto územie zabral pre Britskú korunu.



"Bolo to síce miesto plné brutality a násilia, ale otroctvo v Austrálii (napriek tomu) nebolo," povedal vo štvrtok Morrison v sydneyskom rozhlase.



V posledných dňoch sa totiž v niektorých krajinách stali viaceré sochy otrokárov či ľudí reprezentujúcich obdobie koloniálnej nadvlády cieľom výtržností ľudí protestujúcich proti rasizmu pod mottom Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží).



Morrisonovi kritici však poukazujú na to, že v Austrálii sa s otrokmi obchodovalo. Napríklad domorodých obyvateľov ostrovov v južnom Pacifiku v období medzi polovicou 19. a začiatkom 20. storočia unášali a nútili pracovať na austrálskych poliach s cukrovou trstinou.



Do Austrálie vtedy bolo dovezených viac ako 62.500 ľudí. Zajatí a nútení pracovať boli desaťročia bez akýchkoľvek nárokov na mzdu aj samotní austrálski domorodci.



„Je celkom zrejmé, že ak ľudí pripútate a nútite ich, aby pochodovali 300 kilometrov a potom chovali na farmách dobytok pre nedomorodých aristokratov, je to otroctvo," tvrdí historik Bruce Pascoe.



"Uznávam, že sa tu v minulosti vyskytovali tie najrôznejšie nehanebné praktiky. Nič z toho nepopieram," povedal v piatok Morrison.