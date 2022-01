Austrálsky premiér stratil prístup k účtu na čínskej platforme WeChat

Sydney 24. januára (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison nemá už niekoľko mesiacov prístup k svojmu oficiálnemu účtu na čínskej platforme WeChat. V pondelok preto niektorí členovia jeho vlády obvinili Čínu zo "zasahovania" do austrálskej demokracie, informovali agentúry AFP a Reuters.



Morrison si účet na platforme WeChat založil pred voľbami v roku 2019, aby jeho prostredníctvom mohol komunikovať so svojimi austrálskymi voličmi čínskeho pôvodu.



Jeho účet bol však v januári zrejme nahradený účtom s názvom Austrálsky čínsky život, ktorý na tejto platforme promuje čínsky život v Austrálii.



Posledný príspevok bol na tomto účte zverejnený 9. júla, pričom podľa denníka The Daily Telegraph nemá Morrison práve od tohto dátumu prístup k svojmu účtu.



Austrálsky premiér opakovane – naposledy 10. januára – žiadal od platformy WeChat, aby mu prístup obnovila, píše Reuters.



Morrison sa k tejto veci zatiaľ nevyjadril, avšak senátor James Paterson, ktorý je členom vládnej Liberálnej strany (LP), obvinil z nahradenia premiérovho účtu čínsku vládu.



"To, čo čínska vláda vykonala nahradením premiérovho účtu, možno prakticky považovať za zasahovanie do našej demokracie zo zahraničia," uviedol Paterson pre austrálsku rozhlasovú stanicu 2GB radio. Zároveň vyzval austrálskych politikov, aby bojkotovali platformu WeChat.



Reuters upozorňuje na to, že Morrison pri založení účtu v roku 2019 použil meno čínskeho občana pochádzajúceho z pevninskej Číny, ktorého uviedol ako operátora účtu.



Podľa Fergusa Ryana z Austrálskeho inštitútu pre strategickú politiku (ASPI) však premiér takto zrejme porušil pravidlá platformy WeChat, a preto jeho účet mohol byť okamžite zablokovaný.



V minulosti sa novinári Morrisona pýtali na to, či sa neobáva toho, že jeho účet na WeChate bude cenzurovaný. Jeho účet bol totiž v roku 2020 dočasne zablokovaný v dôsledku politického sporu Canberry a Pekingu týkajúceho sa fotografie austrálskeho vojaka.



WeChat je sociálna sieť a platforma určená na posielanie správ, ktorá na čínskom trhu dominuje. Obdobné platformy ako WhatsApp, Facebook a Twitter, ktoré sa používajú v západných krajinách, sú totiž v Číne zablokované, pripomína AFP.