Austrálsky premiér: Svet musí poznať pôvod ochorenia COVID-19

Sydney 26. septembra (TASR) - Štáty sveta musia urobiť všetko, čo je v ich silách, aby zistili pôvod ochorenia COVID-19, vyhlásil v piatok na virtuálnom 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN austrálsky premiér Scott Morrison. Jeho výroky zrejme ešte viac zhoršia napätie vo vzťahoch s Čínou, napísala v sobotu tlačová agentúra Reuters.



Morrison v prejave povedal, že vyšetrovanie pôvodu nového koronavírusu minimalizuje hrozbu ďalšej pandémie.



"Koronavírus priniesol nášmu svetu a ľudstvu pohromu. Musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme pochopili, čo sa stalo, a to len z jediného dôvodu: aby sme zabránili, že sa to stane znovu," povedal austrálsky premiér vo videoprejave.



"Máme jasnú povinnosť identifikovať zoonotický zdroj koronavírusu a zistiť aj to, ako sa preniesol na ľudí," dodal Morrison.



Podobné výroky povedal premiér tento rok už skôr a nasledovalo ochladenie vzťahov medzi Austráliou a Čínou.



V tom čase stál Morrison v popredí lídrov, ktorí požadovali vyšetrovanie pôvodu ochorenia COVID-19. Čína ostro odmietla tieto žiadosti a čínsky veľvyslanec v Canberre varoval, že výzvy na vyšetrovanie môžu zhoršiť obchodné vzťahy.



Odvtedy Čína uvalila obchodné sankcie na Austráliu. Pozastavila napríklad časť dovozu hovädzieho mäsa.