Austrálsky premiér vyzval USA, aby prestali stíhať Assangea

Sydney 30. novembra (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v stredu oznámil, že osobne zatelefonoval predstaviteľom Spojených štátov a vyzval ich na ukončenie trestného stíhania voči zakladateľovi WikiLeaks Julianovi Assangeovi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Austrálčan Assange je od roku 2019 väznený v Británii, kde čaká na rozhodnutie o vydaní USA. Tam ho v takom prípade čaká súd za vyzradenie tajných informácií – okrem iného aj o vojnách v Iraku a Afganistane.



"Už pred nejakým časom som dal jasne najavo, že čo je veľa, to je veľa. Je načase, aby sa táto záležitosť uzavrela," uviedol na margo Assangea premiér Albanese. Dodal, že jeho "stanovisko k problematike je jasné" a dal to najavo aj predstaviteľom Spojených štátov.



Juliana Assangea, ktorý sa nachádza v prísne stráženej londýnskej väznici Belmarsh, zadržali v apríli 2019 na ekvádorskej ambasáde v Londýne, kam sa uchýlil zo strachu pred vydaním do Spojených štátov. V USA mu hrozí väzenský trest v trvaní niekoľkých desiatok rokov.



Assange bol tiež kandidátom na získanie tohtoročnej Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, ktorú udeľuje Európsky parlament.