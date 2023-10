Austrálsky premiér vyzval voličov na podporu domorodcov v referende

Sydney 13. októbra (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v piatok vyzval občanov, aby v sobotňajšom referende podporili návrh zakotvenia zmienky o pôvodných obyvateľoch do austrálskej ústavy. Voličom odkázal, že "láskavosť ich nestojí nič". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Austrálčania nič nestratia, keď zajtra vstúpia do volebných miestností, rozhodnú sa srdcom aj rozumom, prejavia láskavosť a zahlasujú 'áno'," vyhlásil v piatok Albanese. Ľuďom pripomenul aj ťažké životné podmienky mnohých pôvodných obyvateľov, ktorých predkovia žili na kontinente viac než 60.000 rokov pred tým, ako prišli Európania.



V prípade pozitívneho výsledku referenda by pôvodných obyvateľov Austrálie uznali v austrálskej ústave prvýkrát od jej prijatia v roku 1901. Zároveň by mal vzniknúť poradný orgán, ktorého úlohou má byť pripomienkovanie vládnych opatrení týkajúcich sa pôvodných obyvateľov.



Austrálska volebná komisia uviedla, že do hlasovania v referende sa prihlásilo viac ako 17 miliónov ľudí, čo je najviac v histórii krajiny.



Podľa prieskumov však tzv. hlas domorodcov v parlamente neuspeje. Na zmenu austrálskej ústavy je potrebná "dvojitá väčšina", to znamená, že za možnosť 'áno' musí v referende hlasovať nadpolovičná väčšina na celoštátnej úrovni a zároveň to musí byť v najmenej štyroch zo šiestich štátov Austrálie. Nedávne výsledky v prieskumoch ukazujú, že za návrh je asi 40 percent Austrálčanov a 60 percent je proti.