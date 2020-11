Austrálsky premiér vyzýva Čínu, aby sa ospravedlnila za fotografiu

Canberra 30. novembra (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison označil príspevok zverejnený v pondelok hovorcom čínskej vlády na sociálnej sieti Twitter za "odporný", "nehorázny" a "desivý". Zároveň požiadal Čínu, aby sa Austrálii oficiálne ospravedlnila, uviedla agentúra AP.



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Li-ťien Čao na sociálnej sieti zverejnil zinscenovanú fotku muža prezlečeného za austrálskeho vojaka, ktorý drží v ruke zakrvavený nôž a prikladá ho ku krku afganského dieťaťa. Hovorca zároveň napísal, že ho "šokovalo, ako austrálski vojaci zavraždili afganských civilistov a väzňov. Takéto činy tvrdo odsudzujeme a vyzývame na potrestanie zodpovedných."



Austrálsky premiér Scott Morrisson v súvislosti so správou zverejnenou na oficiálnom účte čínskej vlády vyhlásil, že ide o "nehorázne a nechutné očierňovanie" príslušníkov austrálskej armády. Zároveň vyzval sociálnu sieť Twitter, aby fotku stiahla.



"Čínska vláda by sa mala za takýto príspevok hanbiť," uviedol Morrisson.



Čína príspevkom reagovala na účinkovanie elitných austrálskych jednotiek v Afganistane po teroristických útokoch v Spojených štátoch z 11. septembra 2001. Z nezávislej minulotýždňovej vyšetrovacej správy podľa austrálskej stanice ABC vyplynulo, že existujú dôkazy o zabití 39 neozbrojených afganských väzňov a civilistov devätnástimi súčasnými či bývalými austrálskymi vojakmi. Vojaci, ktorých identita nebola zverejnená, by mali byť vydaní na trestné stíhanie. Austrálska armáda minulý týždeň prepustila zo služby trinásť vojakov špeciálnych jednotiek, ktorí sa podľa správy podieľali na incidente.



Vzťahy medzi Čínou a Austráliou sú v súčasnosti napäté. Čína - najväčší obchodný partner Austrálie - minulý týždeň pohrozila ekonomickými opatreniami v reakcii na to, že Canberra vyzvala na vyšetrovanie pandémie infekčnej choroby COVID-19, konštatuje AFP.