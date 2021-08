Austrálsky Queensland už zaviedol lockdown, trasujú kontakty

Canberra 31. júla (TASR) - Tretie najväčšie austrálske mesto, Brisbane, ako aj ďalšie časti štátu Queensland zaviedli od sobotňajšieho popoludnia trojdňový lockdown v snahe obmedziť vznikajúce ohnisko delta variantu koronavírusu, informovala spravodajská televízia BBC.



Doktorka Jeannette Youngová hlavná zdravotníčka štátu Queensland uviedla, že úrady sa snažia vystopovať každého, s kým pozitívne testovaní prišli do kontaktu. V Brisbane sa podľa nej môže teraz nachádzať "enormné" množstvo miest na ktorých, mohli ľudia prísť do kontaktu s koronavírusom.



"Ak má niekto hocijaké príznaky, musí okamžite prísť a nechať sa otestovať," uviedla Youngová.



Trojdňový lockdown začal platiť od soboty 16.00 h miestneho času. Reštrikcie sú zatiaľ najprísnejšie aké boli kedy v Queenslande zavedené. Ľudia budú môcť opustiť svoje domovy len v prípade nákupu nevyhnutných vecí, cesty do práce alebo k lekárovi, či za účelom cvičenia.



V Queenslande zaznamenali šesť nových prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, všetky pritom boli spojené so študentom strednej školy, ktorý bol pozitívne testovaný vo štvrtok.



Lockdown už viac ako mesiac trvá aj v najväčšom meste Austrálie v Sydney. Toto opatrenia tam bude platiť až do 28. augusta. V piatok austrálske úrady vyslali do mesta vojakov, aby dozerali na dodržiavanie lockdownu.



Minulú sobotu v Sydney tiež zatkli niekoľko desiatok demonštrantov, ktorí protestovali proti miestnym opatreniam. Protest sa mal znova uskutočniť aj túto sobotu. Agentúra Reuters však uvádza, že polícia uzavrela centrum mesta a konaniu protestu sa im podarilo zabrániť.



Sydney a štát Nový Južný Wales, v ktorom sa toto mesto nachádza, v súčasnosti evidujú najväčší počet nových prípadov infekcií. V sobotu tam zaznamenali 210 nových prípadov.



Austrálsky premiér Scott Morrison čelí kritike za pomalé očkovanie obyvateľstva. V krajine je momentálne proti koronavírusu zaočkovaných len 15 percent populácie. Morrison však uviedol, že verí, že do konca roku 2021 bude v krajine zaočkovaných až 70 percent obyvateľov.