Austrálsky regulátor pre online bezpečnosť udelil pokutu Telegramu

Sydney 24. februára (TASR) - Austrálsky regulátor pre online bezpečnosť eSafety udelil webovej platforme Telegram pokutu 957.780 austrálskych dolárov (584.000 eur) za oneskorenú správu o zamedzovaní šírenia terorizmu a zneužívania detí jeho používateľmi. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a denníka The Guardian.



"Ak chceme zodpovednosť od technologického priemyslu, potrebujeme (od neho) oveľa väčšiu transparentnosť. Tieto schopnosti nám umožňujú 'nahliadnuť pod kapotu', ako sa tieto platformy zaoberajú alebo nezaoberajú množstvom závažných online škôd, ktoré postihujú Austrálčanov," povedala komisárka pre elektronickú bezpečnosť Julie Inman Grantová.



eSafety požiadal Telegram spolu s ďalšími sociálnymi médiami o správu, ako postupujú proti šíreniu terorizmu, násilných extrémistických materiálov a materiálov so sexuálnym zneužívaním detí. V pondelok nezávislý regulátor uviedol, že ostatné platformy požiadavku splnili do uzávierky 6. mája 2024. Telegramu trvalo 160 dní, kým poskytol požadované informácie 31. októbra.



Správa eSafety obsahujúca odpovede z Telegramu, Meta, WhatsApp, Google a Reddit bude zverejnená začiatkom marca.



"Výskumy a pozorovania nám ukázali, že šírený materiál môže normalizovať, znecitlivieť a niekedy aj radikalizovať najmä mladých ľudí, ktorí si prezerajú škodlivý materiál online, ktorý (inak) nemôžu vidieť," dodala.



Telegram má 28 dní na to, aby požiadal o zrušenie pokuty, jej zaplatenie alebo požiadal o predĺženie platby.



Spoločné vyhlásenie bezpečnostných agentúr Five Eyes (vrátane Austrálskej bezpečnostnej spravodajskej organizácie a federálnej polície) minulý rok označilo Telegram za jednu z platforiem, prostredníctvom ktorých mladí ľudia získavajú prístup k extrémistickým propagandistickým videám.



Telegram signalizoval ochotu viac spolupracovať s regulačnými orgánmi na celom svete po tom, čo bol generálny riaditeľ spoločnosti Pavel Durov v auguste 2024 zatknutý vo Francúzsku a obvinený pre nedostatočný postup pri potláčaní extrémistického a teroristického obsahu. Bol prepustený na kauciu a má zákaz opustiť Francúzsko.