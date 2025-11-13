< sekcia Zahraničie
Austrálsky štát Viktória podpísal prvú zmluvu s pôvodnými obyvateľmi
Autor TASR
Sydney 13. novembra (TASR) - Austrálsky štát Viktória podpísal vo štvrtok prvú zmluvu s domorodým obyvateľstvom garantujúcu väčšie rozhodovacie práva v oblastiach, ktoré sa ho týkajú. Podľa zástancov tejto iniciatívy ide o významný krok k zmiereniu, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Zmluva nadobudne platnosť 12. decembra. Obsahuje oficiálne ospravedlnenie domorodým Austrálčanom za historické krivdy a zriaďuje stály zastupujúci úrad, Zhromaždenie prvých národov, ktorý bude poskytovať poradenstvo vláde Viktórie, no nebude mať právo veta. Zmluva tiež vytvára orgán dohliadajúci na dodržiavanie záväzkov vlády voči domorodému obyvateľstvu.
„Dnešný deň sa otvorila novú kapitola v histórii nášho štátu,“ povedala premiérka Viktórie Jacinta Allanová pri slávnostnom podpise zmluvy v Melbourne. „Keď ľudia majú skutočný vplyv na veci, ktoré zasahujú do ich životov, zdravotnej starostlivosti, bývania, vzdelávania a ich kultúry, zlepšujú sa ich výsledky a náš štát sa stáva spravodlivejším,“ zdôraznila.
Austrália dlho zaostávala za ostatnými kolonializovanými krajinami v otázke zmierenia so svojimi pôvodnými obyvateľmi, keďže na rozdiel od USA, Kanady či Nového Zélandu nikdy nepodpísala zmluvu. Približne jeden milión pôvodných obyvateľov sa nachádza vo väčšine socioekonomických ukazovateľov hlboko pod národným priemerom, píše AFP.
V národnom referende v roku 2023 zamietlo zakotvenie domorodého poradného orgánu do ústavy 60 percent voličov a všetkých šesť austrálskych štátov. Diskusie o uzavretí zmluvy vo Viktórii sa začali v roku 2016. Návrh parlament napokon schválil minulý mesiac.
