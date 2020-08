Austrálsky štát Viktória má rekordný počet nových úmrtí na COVID-19

Melbourne 5. augusta (TASR) - Austrálsky štát Viktória hlásil v stredu 15 nových úmrtí súvisiacich s nákazou novým druhom koronavírusu. Od prepuknutia pandémie je to v tomto druhom najľudnatejšom austrálskom štáte vôbec najvyšší denný prírastok obetí. Medzi novými obeťami je aj muž-tridsiatnik, informovala agentúra AFP.



Viktória je v rámci Austrálie vôbec najzasiahnutejším štátom. Obzvlášť zlá je situácia v tamojšej metropole Melbourne, ktorá je zároveň druhým najväčším austrálskym mestom a denne v nej pribúdajú stovky nakazených - vrátane 725 nových prípadov, ktoré z mesta hlásili v stredu.



Počet infikovaných tam stále narastá aj napriek prísnym obmedzeniam, ktoré sú v platnosti už takmer mesiac.



Premiér austrálskeho štátu Viktória Daniel Andrews v stredu na tlačovej konferencii informoval, že medzi najnovšími obeťami nákazy je aj jeden tridsiatnik. Dvanásť nových úmrtí zase podľa jeho slov súvisí s domovmi dôchodcov.



V Melbourne sa vírus závratne rýchlo rozšíril práve v takýchto zariadeniach s opatrovateľskou starostlivosťou, v súvislosti s ktorými tam momentálne evidujú takmer 1500 aktívnych prípadov nákazy.



V Melbourne je od 23. júla povinné nosiť na verejnosti rúška, prípadne mať iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty. Od uplynulej nedele zároveň platí v meste nočný zákaz vychádzania, a to v čase od 20.00 a 05.00 h miestneho času. Od polnoci zo stredy na štvrtok sa v meste zatvoria všetky prevádzky poskytujúce iné než len základné tovary.



Andrews v stredu oznámil, že v austrálskych nemocniciach sa budú "až do odvolania" vykonávať len tie najnaliehavejšie operácie. "Najrýchlejšie musia byť ošetrení najviac chorí pacienti... je to poľutovaniahodné rozhodnutie, je však veľmi dôležité pre zachovanie dostatočnej kapacity celého nášho systému zdravotníctva," dodal.



Austrália dosiaľ v súvislosti s novým koronavírusom celkovo zaznamenala viac než 19.000 prípadov nákazy a 247 úmrtí.



Samotný štát Viktória sa podarilo účinne izolovať od zvyšku krajiny. Jeho obyvatelia majú okrem niekoľkých stanovených výnimiek zakázané štát opustiť. V zvyšných austrálskych štátoch pribúda denne len málo nových prípadov nákazy, prípadne žiadne.