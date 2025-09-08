Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Austrálsky súd vymeral „hubovej vrahyni“ doživotie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Uznal ju vinnú z vraždy troch príbuzných pomocou jedovatej muchotrávky zelenej a z pokusu o vraždu štvrtej osoby.

Autor TASR
Melbourne 8. septembra (TASR) — Súd v Melbourne odsúdil v pondelok na doživotie 50-ročnú Austrálčanku Erin Pattersonovú, ktorú uznal vinnú z vraždy troch príbuzných pomocou jedovatej muchotrávky zelenej a z pokusu o vraždu štvrtej osoby. Až po uplynutí 33 rokov bude môcť matka dvoch detí požiadať o podmienečné prepustenie, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a DPA.

Pattersonová bola uznaná za vinnú už v júli. Proces s takzvanou hubovou vrahyňou (mushroom murder) vzbudil celosvetovú pozornosť. Vyhlásenie rozsudku bolo po prvýkrát v dejinách štátu Viktória vysielané naživo v televízii.

Rozsudok zahŕňa tri doživotné tresty za vraždu a 25 rokov za pokus o vraždu. Tieto tresty si odpyká súbežne.

Sudca Christopher Beale označil Pattersonovej skutky za trestný čin „najzávažnejšej kategórie“. Obžalovaná podľa neho hrubo zneužila dôveru svojich najbližších príbuzných a nebola schopná prejaviť dostatok ľútosti pre ich utrpenie.

Koncom júla 2023 Pattersonová pozvala na obed svojich svokrovcov Dona a Gail Pattersonovcov, oboch vo veku 70 rokov, ako aj strýka Iana a tetu Heather Wilkinsonovcov. Pozvánku dostal aj jej manžel, s ktorým sa pred niekoľkými rokmi rozišla, no ten ju odmietol.

Hosťom pripravila aj sviečkovú Wellington, špecialitu anglickej kuchyne tvorenú hovädzou sviečkovou zabalenou v lístkovom ceste s hubovou plnkou. Pattersonovci a Heather Wilkinsonová krátko nato zomreli na otravu jedovatými hubami; s ťažkými komplikáciami prežil len Ian Wilkinson.

Pattersonovú zatkli niekoľko mesiacov po úmrtiach a jej dom prehľadali. Odvtedy je vo väzení. Podľa prokuratúry Pattersonová otrávila svojich hostí zámerne. Ona však tvrdila, že použila čerstvé aj sušené huby z ázijského obchodu a je nevinná. Porota i sudca považovali túto verziu za lož.

Obzvlášť prekvapujúce bolo, že Pattersonová konzumáciu otráveného jedla prežila. Hoci bola v nemocnici pre silné bolesti žalúdka a hnačku, z nemocnice na vlastnú žiadosť odišla.

Podľa svedkov prítomných v súdnej sieni mala Pattersonová počas celého vynášania rozsudku zatvorené oči a otvorila ich až vtedy, keď jej bolo nariadené postaviť sa.

Pattersonová má teraz 28 dní na odvolanie sa proti rozsudku.
