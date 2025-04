Autá DMC-12 známe z trilógie Návrat do budúcnosti sa vytrácajú z ciest

Londýn 23. apríla (TASR) – Autá DeLorean, ktoré preslávila filmová trilógia Návrat do budúcnosti, sa vytrácajú z ciest a postupne sa stávajú skôr zberateľskými predmetmi ako funkčnými vozidlami, uvádza aukčná platforma Collecting Cars. TASR informuje podľa správy portálu Sky News.



„Tam, kam ideme, nepotrebujeme cesty,“ vyhlásil vo filme Návrat do budúcnosti doktor Brown. Potvrdzujú to tiež najnovšie štatistiky – v súčasnosti je v Spojenom kráľovstve 303 „DeLoreanov“ schopných jazdy. Ďalších 114 je v registri britského dopravného úradu zapísaných bez PZP, čo znamená, že na ne zrejme sadá prach niekde v garáži, uvádza aukčná platforma Collecting Cars, ktorá najnovšie štatistické údaje dopravného úradu zverejnila pri príležitosti 40. výročia filmu Návrat do budúcnosti do kín.



Vozidlá DMC-12 vyrábala automobilka DeLorean Motor Cars v severoírskom meste Dunmurry. Štyri roky pred vydaním filmu ich z výrobnej linky zišlo 9000 kusov, už rok po vydaní filmu však automobilka skrachovala a z DMC-12 sa stali zberateľské kúsky.



Aukčná platforma Collecting Cars počas uplynulých šiestich rokov predala iba dve DMC-12. Cena jedného kusu v bezchybnom stave sa podľa nej pohybuje okolo 80.000 libier.



Ak by ste však náhodou mali funkčný stroj času, v roku 1981 by ste nový model DMC-12 kúpili za 18.000 libier.



Generálny riaditeľ aukčnej platformy Edward Lovett vidí dôvod vysokej ceny DMC-12 v ich vzácnosti a neutíchajúcej popularite filmovej trilógie Návrat do budúcnosti.