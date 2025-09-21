< sekcia Zahraničie
Autá na Oxford Street v Londýne uvoľnia priestor pre peších
Oxford Street je jednou z najrušnejších nákupných oblastí na svete a denne ju navštívi približne pol miliónom návštevníkov.
Autor TASR
Londýn 21. septembra (TASR) - V nedeľu poobede bude v zakázaná automobilová doprava na londýnskej Oxford Street v rámci plánu starostu mesta Sadiqa Khana rozšíriť pešiu zónu. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
V rámci podujatia „This Is Oxford Street“ budú mať autá zakázaný vjazd na asi 800 metrový úsek ulice od Oxford Circus po Orchard Street medzi 12.00 h a 20.00 h. Na uvoľnenom priestore budú aktivity ako živé hudobné vystúpenia, umelecké inštalácie, stánky s jedlom a nápojmi a literárny festival.
„This Is Oxford Street bude prelomové, bezplatné podujatie otvorené pre všetkých a predstaví hlavnú ulicu krajiny tak, ako ste ju nikdy predtým nevideli, a ponúkne pohľad na to, ako by mohla vyzerať v budúcnosti,“ povedal Kahn.
Khan chce zakázať vjazd autám aj na úsek medzi Oxford Circus a Marble Arch s možnosťou ďalších zmien smerom k Tottenham Court Road.
„Ako starosta som sa zaviazal vytvoriť pešiu zónu na Oxford Street a som odhodlaný odhaliť jej skutočný potenciál a vytvoriť ulicu svetovej triedy, dostupnú a čistú pre všetkých, keďže budujeme lepší, zelenší a bezpečnejší Londýn pre všetkých,“ dodal.
O podrobných návrhoch dopravných zmien v rámci plánu na vytvorenie pešej zóny sa bude diskutovať ešte v tomto roku. Predchádzajúci Khanov pokus o vytvorenie pešej zóny na časti Oxford Street bol v roku 2018 zablokovaný vtedajšou konzervatívnou mestskou radou Westminsteru.
Jeho najnovšie návrhy závisia od toho, či získa povolenie britskej vlády na zriadenie rozvojovej inštitúcie Mayoral Development Corporation (MDC). Jej úlohou bude zrýchliť stavebné procesy, sústrediť investície a zabezpečiť strategický rozvoj územia. Mala by vzniknúť do začiatku budúceho roka.
