Auto narazilo do skupiny ľudí v Melbourne, zahynula tam jedna osoba
Canberra 18. apríla (TASR) - Austrálska polícia vyšetruje incident, pri ktorom auto narazilo do skupiny ľudí v meste Melbourne. Zahynula tam jedna osoba a jedna ďalšia utrpela vážne zranenia, uviedli miestne úrady v sobotu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.
Polícia vo svojom vyhlásení uviedla, že auto vyšlo na obrubník a narazilo do dvoch chodcov v piatok tesne pred 17.00 h miestneho času (23.00 h SELČ). Jedna osoba zahynula priamo na mieste a ďalšia bola prevezená do nemocnice vo vážnom stave.
Austrálska televízna stanica 9News informovala, že k incidentu došlo v blízkosti komiksového veľtrhu Supanova, kde sa nachádzali tisíce návštevníkov. Svedkovia pre televíziu uviedli, že auto vrazilo do skupiny ľudí vysokou rýchlosťou.
Páchateľ bol na mieste zadržaný a podrobuje sa výsluchu, oznámila polícia a doplnila, že „okolnosti nehody aktuálne nie sú zrejmé a prebieha vyšetrovanie“.
