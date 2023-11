Auto prerazilo bariéru pri izraelskej ambasáde v Tokiu, zadržali muža

Tokio 16. novembra (TASR) - Do oplotenia neďaleko izraelského veľvyslanectva v japonskom hlavnom meste Tokio narazilo vo štvrtok auto. Polícia na mieste zadržala muža - päťdesiatnika. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters, ktoré sa odvolávajú na miestne médiá.



Na videozáznamoch je vidieť, ako auto narazilo do oplotenia na križovatke zhruba 100 metrov od budovy veľvyslanectva a prerazilo aj dočasnú bariéru. Jeden policajt utrpel ľahšie zranenia.



Muž zadržaný na mieste je podľa médií členom istej pravicovej skupiny.



Hovorca hasičského zboru uviedol len to, že tiesňové volanie prijali o 11.57 h miestneho času (3.57 h SEČ). Polícia ani izraelské veľvyslanectvo sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.



Ako píše AFP, pravicové skupiny v Japonsku nie sú vo všeobecnosti známe tým, že by boli kritické voči Izraelu alebo antisemitské.



V reakcii na prebiehajúci konflikt Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas mnohé krajiny posilnili svoje bezpečnostné opatrenia v okolí izraelských diplomatických misií.