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Auto v Los Angeles narazilo do ľudí

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Na snímke príslušníci záchrannych zložiek zasahujú po tom, čo biele SUV vrazilo do davu ľudí v Los Angeles v utorok 10. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Biele SUV narazilo okolo 18.00 h (3.00 h SEČ) do najmenej piatich ľudí na rušnej križovatke.

Autor TASR
Los Angeles 11. novembra (TASR) - Traja ľudia zahynuli a ďalší traja sú v kritickom stave, keď v utorok narazilo auto v Los Angeles do ľudí na chodníku. Nešťastie sa stalo neďaleko stanice metra v mestskej časti Severný Hollywood, uviedol hasičský zbor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Biele SUV narazilo okolo 18.00 h (3.00 h SEČ) do najmenej piatich ľudí na rušnej križovatke. Záchranári previezli do nemocnice najmenej tri osoby vrátane šoféra, uvádzajú úrady.

Podľa polície príčina nehody nie je v súčasnosti jasná. „Nevieme, či to bolo vykonané úmyselne alebo išlo len o nehodu,“ povedal predstaviteľ polície na tlačovej konferencii. Úrady nezverejnili identitu šoféra vo veku okolo šesťdesiat rokov a vyšetrujú, či bol pod vplyvom alkoholu alebo drog.

Podľa starostky Los Angeles Karen Bassovej auto zasiahlo pouličných predavačov a chodcov. „Cítim zármutok pre rodiny a všetky zasiahnutých,“ uviedla na platforme X.

Úrady preveria záznamy z kamier v oblasti v rámci „dlhého, ale veľmi dôkladného vyšetrovania,“ povedal náčelník losangeleskej polície Jim McDonnell.
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