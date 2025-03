DRÁMA V MANNHEIME: Do davu ľudí vrazilo auto, vodiča zadržali

Na snímke príslušníci jazdnej polície zasahujú v centre západonemeckého mesta Mannheim v pondelok 3. marca 2025 Foto: TASR/DPA

2016



19. decembra - Mladý Tunisan vrazil kamiónom do návštevníkov vianočných trhov v berlínskej štvrti Charlottenburg, kde zabil 12 ľudí a desiatky ďalších zranil. K útoku sa prihlásila skupina Islamský štát. Útočníka Anísa Ámrího, ktorému Nemecko odmietlo udeliť azyl, neskôr zastrelili policajti v severnom Taliansku pri náhodnej kontrole dokladov.



2017



9. apríla - Štyridsaťsedemročný muž vrazil do preskleného foyer mestskej radnice vo Verdene, keď ho zastavilo až schodisko. Potom polial automobil benzínom a podpálil ho, čím spôsobil škodu na budove vo výške niekoľko miliónov eur.



11. novembra - Muž narazil autom do ľudí na autobusovej zastávke v berlínskej štvrti Reinickendorf. Ľudia stačili uskočiť a tak neprišlo k žiadnym zraneniam.



2018



6. apríla - Dve osoby sa zranili v Cottbuse v spolkovej krajine Brandenbursko, keď do skupinky ľudí na chodníku narazilo terénne auto. Vodič z miesta činu ušiel.



7. apríla - V centre mesta Münster v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko vrazila veľkou rýchlosťou dodávka do skupiny ľudí sediacich pred jednou z tamojších tradičných reštaurácií neďaleko miestneho dómu. Udalosť si vyžiadala štyri životy vrátane vodičovho a viac ako 30 zranených.



2019



2. januára - Najmenej päť osôb utrpelo zranenia na západe Nemecka, kde na viacerých miestach narážal autom do ľudí 50-ročný muž, ktorý mal podľa miestnych úradov v úmysle zabíjať cudzincov.



2020



24. februára - Celkovo 52 ľudí vrátane 18 detí zranil 29-ročný Nemec, ktorý autom vrazil do ľudí počas karnevalového sprievodu v meste Volkmarsen v spolkovej krajine Hesensko. Okresný súd v Kasseli odsúdil v decembri 2021 páchateľa na doživotie.



26. júla - Sedem ľudí utrpelo zranenia, keď v západoberlínskej štvrti Charlottenburg vrazilo do davu ľudí auto s estónskou poznávacou značkou. Polícia zadržala 24-ročného muža, ktorý v dôsledku vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad vozidlom.



25. novembra - Nemecká polícia zadržala muža, ktorý úmyselne narazil autom do oplotenia úradu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v Berlíne. Vodič automobilu vo veku 54 rokov bol telesne postihnutý a v aute mal invalidný vozík.



1. decembra - V meste Trier na západe Nemecka na pešej zóne 51-ročný muž autom vrážal do chodcov. Päť ľudí usmrtil a ďalších 24 utrpelo zranenia. Jedna osoba zomrela na následky zranení takmer rok po tragédii.



2022



8. júna - V západnej časti centra Berlína vrazilo auto do davu ľudí. Zahynul najmenej jeden človek, ďalších približne 30 ľudí bolo zranených. Vodič skončil v rukách polície.



2024



20. decembra - Pri útoku na vianočných trhoch v Magdeburgu narážal päťdesiatročný muž prenajatým autom do ľudí. Päť ich zabil, vrátane jedného dieťaťa a ďalších 299 návštevníkov vianočných trhov zranil. Policajti muža zadržali a vzali do väzby. Útočníkom bol Tálib A. zo Saudskej Arábie, ktorý pracoval ako psychiater. V Nemecku žije od roku 2006, pričom v roku 2016 získal štatút politického utečenca.



2025



13. februára - Do davu účastníkov demonštrácie v Mníchove vrazilo zozadu auto, ktoré šoféroval 24-ročný žiadateľ o azyl z Afganistanu. Zranil 37 ľudí. O dva dni podľahli zraneniam, ktoré utrpeli pri tomto útoku tridsaťsedemročná žena a jej dvojročná dcéra. Afganský štátny príslušník sa k úmyselnému vrazeniu autom do ľudí priznal.

Mannheim 3. marca (TASR) - Vyšetrovatelia kriminálnej polície nepredpokladajú, že incident, ku ktorému došlo v pondelok v nemeckom meste Mannheim, mal politický motív. Informovala o tom agentúra DPA. Vodič, ktorý v Mannheime narazil autom do davu ľudí, spôsobil dvom osobám smrteľné zranenia. Päť ľudí utrpelo ťažké zranenia a ďalších päť sa zranilo ľahko, píše TASR.Všetkých zranených previezli do nemocnice. Detaily o rozsahu a závažnosti ich zranení príslušné úrady nateraz neposkytujú. Vyšetrovanie prípadu prevzal Štátny úrad kriminálnej polície spolu s prokuratúrou v Mannheime, doplnila DPA.Podľa skoršej správy agentúry DPA polícia spresnila, že k incidentu došlo na námestí Paradeplatz v centre Mannheimu, v blízkosti miesta, kde sa koná fašiangový trh s desiatkami stánkov s občerstvením a kolotočmi.Reuters dodal, že nemecká polícia bola pred tohtoročnými karnevalovými sprievodmi uvedená do stavu pohotovosti po tom, čo sa na účtoch na sociálnych sieťach spájaných s militantnou skupinou Islamský štát objavili výzvy na útoky počas fašiangových akcií v Kolíne nad Rýnom a v Norimbergu.Reuters doplnil, že pre tragédiu v Mannheime nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová zrušila svoju účasť na karnevalovom sprievode v Kolíne nad Rýnom, ktorá je najväčším svojho druhu v Nemecku.Ružový pondelok (Rosenmontag) je v Nemecku vyvrcholením každoročného obdobia karnevalov a fašiangových podujatí. Typické sú skôr pre regióny s prevahou katolíkov na západe a juhu Nemecka. Alegorické vozy vo fašiangových sprievodoch často reflektujú aktuálne politické dianie: tento rok sa na nich objavili figuríny znázorňujúce amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina, amerického miliardára Elona Muska i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.K incidentu v Mannheime došlo v čase, keď sa Nemecko spamätáva zo série útokov z posledných mesiacov: na vianočných trhoch v Magdeburgu, kde zahynulo šesť ľudí, a z januárového incidentu v Mníchove, keď muž v aute vrazil do skupiny demonštrantov, pričom smrteľne zranil ženu a dieťa. Dejiskom útoku bol vlani aj Mannheim, keď predpokladaný islamista pobodal piatich účastníkov zhromaždenia organizovaného hnutím Pax Europa, známeho svojím kritickým postojom k islamu.TASR prináša výberovú chronológiu útokov autom v Nemecku od roku 2016.