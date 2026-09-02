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Auto vrazilo do davu podporovateľov iránskej vlády

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Večerné zhromaždenie bolo jedným zo série podujatí podporovateľov Iránskej islamskej republiky a jej ozbrojených zložiek po februárovom začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom.

Autor TASR
Teherán 2. septembra (TASR) - V meste Mašhad na severovýchode Iránu vrazilo v noci na stredu auto do davu ľudí, ktorí sa zhromaždili s cieľom prejaviť podporu vláde a ozbrojeným silám. Štyria ľudia zahynuli a viac ako desať ďalších utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na viaceré iránske médiá, píše TASR.

Rýchlo idúce auto sa najskôr zrazilo s iným vozidlom a následne narazilo do bezpečnostných bariér a dopravných značiek a potom vošlo do davu ľudí, odvolala sa agentúra Nour News na šéfa dopravnej polície v provincii Chorásán Razaví.

Podľa tohto predstaviteľa zadržaný vodič auta nebol podľa počiatočného vyšetrovania v normálnom stave. Bližšie podrobnosti neposkytol. Bezprostredne neexistujú žiadne náznaky o politickom motíve a úrady incident označili za dopravnú nehodu.

Večerné zhromaždenie bolo jedným zo série podujatí podporovateľov Iránskej islamskej republiky a jej ozbrojených zložiek po februárovom začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom.
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