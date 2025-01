AUTO VRAZILO DO DAVU: Zahynulo desať ľudí

New Orleans 1. januára (TASR) - Desať ľudí zahynulo a 30 utrpelo zranenia po tom, čo v stredu vrazilo auto do davu ľudí na Canal Street a Bourbon Street v turistami vyhľadávanom centre New Orleansu. Informovala o tom mestská agentúra pre núdzovú pripravenosť NOLA Ready, píše TASR podľa agentúry AP.



Neworleanská polícia predtým uviedla, že reaguje na hromadné nešťastie, ktoré si vyžiadalo obete na životoch. NOLA Ready odporučila ľuďom, aby sa tejto oblasti vyhli.