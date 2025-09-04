Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Auto vrazilo do skupiny detí, tri utrpeli zranenia

Na snímke policajná páska. Foto: TASR/Roman Hanc

Žena, ktorá sprevádzala deti, je zranená vážne, potvrdil hovorca hasičov. Vodič auta vyviazol bez poranení. Na fotografiách vidno, ako sa opiera o vozidlo a vypočúva ho polícia.

Autor TASR
Berlín 4. septembra (TASR) – Viacero ľudí vrátane detí utrpelo vo štvrtok v nemeckej metropole Berlín zranenia po tom, ako tam vozidlo vrazilo do skupiny osôb. Podľa záchranného zboru išlo o nehodu, informuje TASR podľa webu denníka Bild a správy tlačovej agentúry Reuters.

K incidentu došlo vo štvrti Wedding. Bild informoval, že podľa prvých zistení auto značky BMW narazilo pri zatáčaní na ulici Seestraße okolo 13.10 h do skupiny detí vo veku sedem až osem rokov. Tri z 15 detí previezli do neďalekej nemocnice s ľahšími zraneniami.

Žena, ktorá sprevádzala deti, je zranená vážne, potvrdil hovorca hasičov. Vodič auta vyviazol bez poranení. Na fotografiách Bildu vidno, ako sa opiera o vozidlo a vypočúva ho polícia.
