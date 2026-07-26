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Auto vrazilo v blízkosti berlínskeho pochodu LGBTQ+ do ľudí
V nemeckom hlavnom meste sa v sobotu zišli státisíce ľudí, aby sa zúčastnili na jednom z najväčších európskych podujatí LGBTQ+.
Autor TASR
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Berlín 26. júla (TASR) - V sobotu počas známeho berlínskeho pochodu LGBTQ+ vrazilo auto do davu, pričom zabilo jedného človeka a ďalších 15 zranilo. Polícia preto podujatie v nemeckom hlavnom meste niekoľko hodín po jeho začiatku ukončila. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP, AP a Reuters.
„Intenzívne pátrame po podozrivých,“ uviedol policajný hovorca Florian Nath vo videu zverejnenom na sieti X. Polícia a záchranné služby zostali na mieste, zatiaľ čo návštevníci boli požiadaní, aby oblasť opustili.
Polícia ďalej uviedla, že incident sa odohral v centrálnom mestskom parku Tiergarten v blízkosti Brandenburskej brány a dodala, že našla opustené auto, o ktorom sa domnieva, že spôsobilo tento náraz.
V nemeckom hlavnom meste sa v sobotu zišli státisíce ľudí, aby sa zúčastnili na jednom z najväčších európskych podujatí LGBTQ+. Organizátori uviedli, že cieľom pochodu bolo vyslať posolstvo demokracie, tolerancie a rozmanitosti.
Pochody Pride sú v nemecky hovoriacich krajinách známe ako Christopher Street Day (CSD). Názov odkazuje na ulicu v newyorskej štvrti Greenwich Village, kde sa nachádza hostinec Stonewall Inn, v ktorom sa 28. júna 1969 začalo - protestom proti policajnej brutalite - hnutie za práva homosexuálov.
„Intenzívne pátrame po podozrivých,“ uviedol policajný hovorca Florian Nath vo videu zverejnenom na sieti X. Polícia a záchranné služby zostali na mieste, zatiaľ čo návštevníci boli požiadaní, aby oblasť opustili.
Polícia ďalej uviedla, že incident sa odohral v centrálnom mestskom parku Tiergarten v blízkosti Brandenburskej brány a dodala, že našla opustené auto, o ktorom sa domnieva, že spôsobilo tento náraz.
V nemeckom hlavnom meste sa v sobotu zišli státisíce ľudí, aby sa zúčastnili na jednom z najväčších európskych podujatí LGBTQ+. Organizátori uviedli, že cieľom pochodu bolo vyslať posolstvo demokracie, tolerancie a rozmanitosti.
Pochody Pride sú v nemecky hovoriacich krajinách známe ako Christopher Street Day (CSD). Názov odkazuje na ulicu v newyorskej štvrti Greenwich Village, kde sa nachádza hostinec Stonewall Inn, v ktorom sa 28. júna 1969 začalo - protestom proti policajnej brutalite - hnutie za práva homosexuálov.