TRAGICKÁ NEHODA: Autobus na prehliadke ľadovca sa zrútil dolu svahom

Montreal 19. júla (TASR) - Terénny autobus plný turistov smerujúci na prehliadku ľadovcového poľa v Kanadských Skalnatých vrchoch sa v sobotu v tejto obľúbenej turistickej oblasti z neznámych dôvodov prevrátil, pri nešťastí zahynuli traja ľudia a vážne zranenia utrpeli ďalšie osoby. Informovali o tom v nedeľu miestne médiá a následne tlačová agentúra AFP.



Terénne vozidlo zišlo z cesty neďaleko spomínaného ľadovcového poľa Columbia Icefield v Národnom parku Jasper v kanadskej provincii Alberta, uviedla celoštátna stanica CBC. Columbia Icefield je najväčšie ľadovcové pole v Skalnatých vrchoch, ktoré sú rozľahlým pohorím v západnej časti Severnej Ameriky. Toto ľadovcové pole (zjednodušene ľadovec) má rozlohu 230 štvorcových kilometrov a hĺbku 365 metrov, ako uvádza spoločnosť Travel Alberta.



Fotografie zverejnené médiami zachytávajú na strechu prevrátený červeno-biely autobus, vybavený obrovskými pneumatikami vhodnými na jazdu po ľadovci - autobus leží na skalnatom svahu pod cestou, ktorá vedie cez skalnú suť (ľadovcovú morénu).



Autobus s 27 cestujúcimi stratil kontrolu a skĺzol dolu svahom, uviedol svedok Vanja Krtolica pre kanadský denník Globe and Mail.



"Zrazu začali všetci kričať, pretože videli, že vodič stratil kontrolu," povedal Krtolica, ktorý bol tiež v autobuse.



Vozidlo sa neovládateľne rútilo dolu svahom, dodal Krtolica.



Autobus vlastnila spoločnosť Pursuit, ktorá vozí turistov na prehliadky ľadovca Athabasca, ktorý je jedným z "jazykov" ľadovcového poľa Columbia Icefield, uviedla CBC.



Z 27 pasažierov "sú potvrdení traja mŕtvi dospelí a niekoľko ďalších cestujúcich je v kritickom stave", napísala vo vyhlásení Kráľovská kanadská jazdná polícia (RCMP) v parku Jasper.



Ranených odviezol vrtuľník z odľahlého miesta do bodu, kde sa podľa závažnosti zranení triedia ľudia na ošetrenie.



Zdravotná služba provincie Alberta oznámila, že 24 pacientov potom prepravili letecky a po súši do nemocníc v mestách Edmonton, Grande Prairie, Hinton a Calgary.



Nešťastie sa stalo v jednej z najobľúbenejších turistických oblastí v západnej Kanade - na zaujímavej ceste s názvom Icefields Parkway, ktorá vedie cez národné parky Banff a Jasper.