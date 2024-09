Autobus narazil do davu pred školou: Zahynulo najmenej 11 ľudí

Peking 3. septembra (TASR) - Najmenej 11 ľudí vrátane piatich detí zahynulo v utorok vo východočínskom meste Tchaj-an po tom, ako do nich pred školou narazil autobus. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP odvolávajúcej sa na správy čínskych médií.



Čínska štátna televízia CCTV uviedla, že doteraz je známych 11 obetí na životoch, z toho v piatich prípadoch ide o žiakov a v zvyšných šiestich o rodičov, ktorí boli v tom čase pred školou. Jedna ďalšia osoba je podľa informácií tejto televízie v kritickom stave.



K incidentu došlo v meste Tchaj-an v provincii Šan-tung na východe Číny pred vchodom do zrejme miestnej strednej školy, a to okolo 07.00 h miestneho času (O1.00 h SELČ). Spočiatku nebolo jasné, koľko je na mieste obetí, pričom miestne médiá informovali o prinajmenšom "desiatich mŕtvych alebo zranených".



Príčinu nehody vyšetrujú príslušné úrady, bezprostredne nebola známa. Agentúra AP pripomína, že školské autobusy jazdia v Číne často preplnené a ich bezpečnosť, rovnako ako aj bezpečnosť samotných školských budov, býva otázna.