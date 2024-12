Autobus narazil do železničného mosta: Osem ľudí je zranených

Edinburgh 15. decembra (TASR) - Do železničného mosta v škótskom meste Glasgow v sobotu večer narazil dvojposchodový autobus, zranenia utrpelo osem ľudí. Jeden z nich je podľa polície v kritickom stave. TASR o tom píše podľa denníka The Guardian.



Na záberoch zverejnených na internete je vidieť autobus zakliesnený pod mostom na jednosmernej ulici na predmestí Glasgowa, pričom má odtrhnutú prednú časť strechy. Most sa nachádza krátko za zákrutou, podľa britských médií je však jasne označený pre vozidlá s výškou pod 3,8 metra.



Jeden z cestujúcich, ktorý sedel v prednej časti autobusu, pre stanicu BBC povedal, že vodič zle odbočil a narazil priamo do mosta.



"Ja som bol v poriadku, pani predo mnou mohla mať otras mozgu. Samotný most nebol dosť vysoký na to, aby niekoho zasiahol do hlavy, ale časti exteriéru autobusu sa zrútili," objasnil cestujúci. V oblasti uzavreli niekoľko ciest.



Hovorca spoločnosti First Bus, ktorá autobus prevádzkuje, povedal, že bolo okamžite spustené vyšetrovanie a v tejto súvislosti pomáhajú aj škótskej polícii. "V myšlienkach sme so všetkými, ktorých sa táto udalosť dotkla," uviedol.