< sekcia Zahraničie
Autobus s mladými športovcami narazil do stromu, vodič zahynul
Nehoda sa stala v blízkosti obce Hird okolo 5.20 h ráno a jej príčina dosiaľ nie je známa.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 30. mája (TASR) - Autobus prevážajúci mladých športovcov, ich trénerov a rodičov v sobotu ráno na diaľnici medzi maďarským mestom Pécs a Budapešťou vybočil zo svojho pruhu a narazil do stromu. Nehodu neprežil vodič a viac ako dve desiatky osôb utrpeli poranenia, píše TASR podľa správ agentúry AP a serveru telex.hu.
Nehoda sa stala v blízkosti obce Hird okolo 5.20 h ráno a jej príčina dosiaľ nie je známa. V autobuse sa nachádzalo 19 mladých súťažiacich z aerobikového oddielu športovej školy v Pécsi, traja tréneri, šiesti rodičia a vodič. Autobus viezol študentov na druhé kolo súťaže v Budapešti.
Podľa polície 23 pasažierov autobusu utrpelo zranenia a všetci boli prevezení do nemocníc. Maďarský prezident Tamás Sulyok v príspevku na sociálnej sieti Facebooku označil nehodu za „srdcervúcu“ a vyjadril „úprimnú sústrasť rodine zosnulého a zraneným praje skoré uzdravenie“.
Nehoda sa stala v blízkosti obce Hird okolo 5.20 h ráno a jej príčina dosiaľ nie je známa. V autobuse sa nachádzalo 19 mladých súťažiacich z aerobikového oddielu športovej školy v Pécsi, traja tréneri, šiesti rodičia a vodič. Autobus viezol študentov na druhé kolo súťaže v Budapešti.
Podľa polície 23 pasažierov autobusu utrpelo zranenia a všetci boli prevezení do nemocníc. Maďarský prezident Tamás Sulyok v príspevku na sociálnej sieti Facebooku označil nehodu za „srdcervúcu“ a vyjadril „úprimnú sústrasť rodine zosnulého a zraneným praje skoré uzdravenie“.