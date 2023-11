Autobus s prepustenými palestínskymi väzňami dorazil do Predjordánska

Jeruzalem 26. novembra (TASR) - Autobus vezúci vyše tri desiatky palestínskych väzňov prepustených Izraelom dorazil v nedeľu skoro ráno do palestínskej enklávy Západný breh Jordánu (Predjordánsko). Predtým militantné hnutie Hamas prepustilo z Pásma Gazy 13 izraelských a štyroch zahraničných rukojemníkov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Väzni boli prepustení v druhom kole výmeny za rukojemníkov unesených z Izraela Hamasom - je to súčasť dohody o štvordňovom prímerí medzi oboma stranami konfliktu.



Autobus Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) vítali stovky ľudí, keď dorazil do mesta al-Bíra v Predjordánsku, okolo 15 kilometrov severne od Jeruzalema. Dav skandoval "Boh je najväčší". Niekoľko mladých mužov stálo na streche vozidla. Mnohí ľudia v dave držali vlajky palestínskeho militantného hnutia Hamas a skandovali heslá na jeho oslavu.



Núrhán Awádovú vítali ako hrdinku stovky ľudí v utečeneckom tábore Kalandíjá pri Jeruzaleme, keď tam prišla krátko po prepustení z izraelskej väznice. Žena mala 17 rokov, keď ju v roku 2016 odsúdili na 13,5 roka väzenia za pokus o pobodanie izraelského vojaka nožnicami.



Prepustená Palestínčanka Šurúk Dúwijatová prišla domov do Jeruzalema, kde ju objímala nadšená rodina. "Posielame odkaz našim ľuďom v Pásme Gazy: stojíme pri vás a podporujeme vás," povedala doma pred novinármi.



V Jeruzaleme izraelskí vojaci odohnali preč novinárov, ktorí sa zhromaždili pred domom prepustenej Isráy Džaábísovej (38). Tú odsúdili na 11 rokov väzenia za odpálenie nádoby s plynom vo svojom aute na kontrolnom stanovišti v roku 2015. Vážne pri tom zranila izraelského policajta a seba.



Stovky Palestínčanov čakali v meste Bajtúnijá v Predjordánsku na príchod ďalších prepustených väzňov.



Medzi izraelskými rukojemníkmi prepustenými Hamasom v druhom kole je sedem detí a šesť žien, oznámil úrad premiéra Benjamina Netanjahua. Väčšina prepustených je z kibucu Beeri, kde militanti z Hamasu pri cezhraničnom útoku z Pásma Gazy na Izrael 7. októbra vraždili ľudí. Deti sú vo veku tri až 16 rokov a ženy vo veku 18 až 67 rokov.



Hamas zajal približne 240 rukojemníkov pri masívnom útoku na Izrael 7. októbra, ktorý bol spúšťačom súčasnej vojny s Izraelom. Počas štvordňového prímeria má byť prepustených celkovo 50 rukojemníkov a 150 palestínskych väzňov.