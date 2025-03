VÁŽNA NEHODA: Autobus sa po zrážke zrútil do rokliny, zahynulo 25 ľudí

La Paz 4. marca (TASR) — Najmenej 25 ľudí prišlo o život a ďalších 26 utrpelo zranenia pri pondelňajšej dopravnej nehode na juhu Bolívie. Obeťami sú cestujúci autobusu, ktorý sa po zrážke s pick-upom zrútil do rokliny. TASR o tom informuje na základe agentúry AFP odvolávajúcej sa na vyjadrenia miestnych vyšetrovateľov.



Za posledné dni ide už o druhú nehodou v departemente Potosí, ktorá si vyžiadala desiatky obetí a tretiu za zhruba mesiac.



V sobotu zomrelo pri zrážke dvoch autobusov neďaleko mesta Uyuni zahynulo najmenej 37 ľudí. Jeden z autobusov vtedy smeroval do mesta Oruro, kde prebieha jeden z najväčších karnevalov v Latinskej Amerike. Jeden z vodičov jazdil pod vplyvom alkoholu, čo potvrdili neskoršie testy, prešiel do protismeru a prekročil rýchlosť.



Aj pondelňajšia nehoda sa týkala návštevníkov desaťdňového karnevalu v Orure. V autobuse totiž cestovali ľudia, ktorí sa vracali z tohto mesta po víkendových slávnostiach domov. K tejto nehode došlo zhruba 90 kilometrov severne od mesta Potosí, metropole rovnomenného departmentu.



Vyšetrovatelia podozrievajú vodiča pick-upu, že zrážku s autobusom spôsobil, keď prešiel do protismeru. Zadržali ho a hospitalizovali so zraneniami, ktoré utrpel pri nehode. Prokuratúra uviedla, že ho vyšetrujú v súvislosti s možnými obvineniami zo zabitia a spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví.



Vážne dopravné nehody sú v 12-miliónovej Bolívii pomerne časté. Podľa údajov tamojšej vlády pri nich každoročne príde život v priemere 1400 ľudí. Na samotný department Potosí pripadá viac ako desať percent dopravných nehôd. Len od začiatku tohto roka prišlo pri nich o život už vyše 120 ľudí.