VIDEO: AUTOBUS SA ZRÚTIL DO ROKLINY: Zahynulo 14 ľudí
Autor TASR
Quito 16. apríla (TASR) - Autobus na juhu Ekvádoru v provincii Azuay zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny. Zahynulo pri tom 14 ľudí a ďalších najmenej 29 utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V tejto chvíli sa zvýšil počet obetí na životoch na diaľnici Cuenca-Molleturo na 14 a počet zranených je 29,“ uviedla ekvádorská záchranná služba ECU911 na platforme X v stredu neskoro večer; prvotné údaje hovorili o 11 obetiach.
„Pracovníci koordinovaných agentúr sú na mieste a hľadajú ďalších ľudí, ktorí mohli prísť o život,“ dodali bez uvedenia počtu cestujúcich.
Vlani v Ekvádore pri dopravných nehodách zahynulo viac ako 2000 osôb a dopravné nehody tam patria medzi hlavné príčiny úmrtí. V roku 2023 bol zaznamenaný rekordný počet 2373 úmrtí, uvádzajú oficiálne údaje.
TRÁGICO VOLCAMIENTO DE BUS EN CUENCA: 11 FALLECIDOS Y VARIOS HERIDOS— Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) April 15, 2026
Personal del Cuerpo de Bomberos de Cuenca atendió la emergencia por pérdida de pista y volcamiento de un bus en la vía Cuenca - Molleturo, km 57, sector Puente El Chorro.
Al llegar, los rescatistas… pic.twitter.com/D2rQTASg3N