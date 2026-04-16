Štvrtok 16. apríl 2026
VIDEO: AUTOBUS SA ZRÚTIL DO ROKLINY: Zahynulo 14 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Quito 16. apríla (TASR) - Autobus na juhu Ekvádoru v provincii Azuay zišiel z cesty a zrútil sa do rokliny. Zahynulo pri tom 14 ľudí a ďalších najmenej 29 utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„V tejto chvíli sa zvýšil počet obetí na životoch na diaľnici Cuenca-Molleturo na 14 a počet zranených je 29,“ uviedla ekvádorská záchranná služba ECU911 na platforme X v stredu neskoro večer; prvotné údaje hovorili o 11 obetiach.

„Pracovníci koordinovaných agentúr sú na mieste a hľadajú ďalších ľudí, ktorí mohli prísť o život,“ dodali bez uvedenia počtu cestujúcich.

Vlani v Ekvádore pri dopravných nehodách zahynulo viac ako 2000 osôb a dopravné nehody tam patria medzi hlavné príčiny úmrtí. V roku 2023 bol zaznamenaný rekordný počet 2373 úmrtí, uvádzajú oficiálne údaje.

