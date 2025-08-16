< sekcia Zahraničie
AUTOBUS SA ZRÚTIL DO RIEKY: Zahynulo najmenej 18 ľudí
Autor TASR
Alžír 16. augusta (TASR) - Najmenej 18 ľudí prišlo o život a ďalších deväť utrpelo zranenia v alžírskom hlavnom meste Alžír, keď sa v piatok autobus plný pasažierov zrútil z mosta do rieky, uviedli tamojšie záchranné zložky. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.
K nehode došlo v neskorých popoludňajších hodinách miestneho času v štvrti Muhammadíja vo východnej časti alžírskej metropoly.
Dvaja zo zranených sa nachádzali v kritickom stave, dodali záchranné zložky.
Príčina nehody doposiaľ nebola bezprostredne známa, dodáva agentúra AFP.
Zranených pasažierov previezli do najbližšej nemocnice. Na sociálnych sieťach sa objavili videozáznamy, ako sa civilisti z vody snažia vytiahnuť obete z čiastočne potopeného autobusu ešte pred príchodom záchranných tímov. Úrady upozornili, že počet obetí by mohol stúpnuť, keďže záchranné operácie ďalej pokračujú.
Alžírsko podľa oficiálnych údajov ročne zaznamená až 4000 úmrtí na cestách, uvádza agentúra Sinchua. Tamojšia agentúra pre bezpečnosť cestnej premávky pripisuje 91 percent nehôd ľudskej chybe, najmä únave vodičov a nedodržiavaniu dopravných predpisov. Prispieva k tomu aj zlý stav vozoviek a vozidiel spolu s environmentálnymi faktormi.
