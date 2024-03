AUTOBUS SA ZRÚTIL Z MOSTA: Zahynulo 45 cestujúcich

Johannesburg 28. marca (TASR) - V Juhoafrickej republike (JAR) sa vo štvrtok zrútil z mosta do rokliny autobus a následne začal horieť. Pri nehode zahynulo 45 ľudí, informovalo tamojšie ministerstvo dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Nehodu prežilo len osemročné dieťa, ktoré záchranári previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice. Autobus smeroval zo susednej Botswany do mesta Moria na severe krajiny JAR.



"Vodič údajne stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do zábran na moste, v dôsledku čoho autobus spadol z mosta," napísalo ministerstvo vo vyhlásení.



Niektoré telá obetí boli spálené na nepoznanie a iné uviazli v troskách alebo boli roztrúsené neďaleko miesta nehody. Štátnu príslušnosť cestujúcich preverujú.