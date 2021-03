Autobus so stredoškolákmi sa zrútil do strže, mŕtvych je najmenej 26

Jakarta 11. marca (TASR) - Najmenej 26 ľudí zahynulo, keď sa autobus vezúci stredoškolákov a ich rodičov v noci na štvrtok zrútil do rokliny v indonézskej provincii Západná Jáva. Informoval o tom predstaviteľ záchranárov, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Podľa agentúry AP zranenia utrpelo ďalších 35 ľudí, z nich 13 bolo vo vážnom stave. Autobusu na kľukatej ceste s prudkým klesaním evidentne zlyhali brzdy. Úradom to povedali cestujúci, ktorí nehodu prežili. Vodič je medzi mŕtvymi obeťami.



Autobus sa vracal zo študijného výletu na pútnické miesto. Viezlo sa v ňom 66 ľudí z islamskej nižšej strednej školy. Šofér stratil nad vozidlom kontrolu a to spadlo do rokliny hlbokej 20 metrov v okrese Sumedang, uviedol šéf miestnej pátracej a záchrannej služby Deden Ridwansah.



Jedna osoba je stále uviaznutá vo vraku autobusu, zvyšok preživších už vytiahli a zachránili, dodal predstaviteľ.